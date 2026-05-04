Σε διευκρινίσεις προχώρησε το Κοινοτικό Συμβούλιο Άρσους σχετικά με αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες και έκαναν λόγο για «αγορά της Τρόζενας από Ισραηλινούς επενδυτές».

Όπως αναφέρει, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης για την ανάπτυξη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, «το χωριό δεν αγοράστηκε από κανέναν. Διευκρινίζεται ότι ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Τρόζενα έχει προχωρήσει σε αγορά ιδιωτικών περιουσιών μόνο από όσους ιδιοκτήτες επιθυμούσαν να πωλήσουν τα ακίνητά τους».

Παράλληλα, τονίζει ότι «δεν υφίσταται οποιοδήποτε καθεστώς φύλαξης ή αποκλεισμού, καθώς το χωριό δεν διαθέτει φρουρούς ασφαλείας και η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε οποιονδήποτε». Το Κοινοτικό Συμβούλιο καλεί, μάλιστα, όποιον ενδεχομένως αντιμετώπισε εμπόδιο εισόδου στην κοινότητα να το καταγγείλει ώστε να διερευνηθεί άμεσα το περιστατικό.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι η συγκεκριμένη επένδυση «θα βοηθήσει τα μέγιστα την περιοχή και ιδιαίτερα το Άρσος», σημειώνοντας πως μέχρι στιγμής εργάζονται στο έργο δέκα οικογένειες.

Αναφορά γίνεται και σε παρεμβάσεις στον χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, με το Συμβούλιο να υποστηρίζει ότι ο επενδυτής έχει συμβάλει στη συντήρηση του ναού, στον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου και στην ανέγερση σύγχρονων αποχωρητηρίων.

Τέλος, το Κοινοτικό Συμβούλιο κάνει λόγο για «ανυπόστατες και συκοφαντικές αναρτήσεις» που, όπως υποστηρίζει, ενδέχεται να εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα, ενώ προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά όσων διακινούν ψευδείς ειδήσεις που δυσφημούν την κοινότητα.