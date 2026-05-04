Σε μια εφ’ όλης της ύλης παρέμβαση στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο τέως Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, σκιαγράφησε με σαφήνεια το τρίπτυχο που, κατά τον ίδιο, εξηγεί γιατί οι τιμές ενέργειας και καυσίμων παραμένουν υψηλές στην Κύπρο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και στον κρίσιμο ρόλο της ηλεκτρικής διασύνδεσης (GSI).

Απαντώντας στις επικρίσεις για το υψηλό κόστος ηλεκτρισμού, ο κ. Παπαναστασίου ανέδειξε τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτον, την απουσία φυσικού αερίου από τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένους ρύπους και, κατ’ επέκταση, σε υψηλότερο κόστος για τους καταναλωτές. Δεύτερον, τη χαμηλή και μη κοστοστρεφή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες σήμερα αποζημιώνονται με βάση την τιμή της ακριβότερης τεχνολογίας, στρεβλώνοντας την αγορά. Και τρίτον –και καθοριστικότερο– την απουσία ηλεκτρικής διασύνδεσης, που στερεί από τη χώρα ένα βασικό εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας.

Όπως εξήγησε, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών αναταράξεων, η δυνατότητα εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άλλες αγορές θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για τις τιμές. Η σημερινή ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου σημαίνει ότι ό,τι παράγεται εντός της χώρας καταναλώνεται, χωρίς εναλλακτικές, κάτι που ενισχύει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και καθιστά την οικονομία ευάλωτη σε διεθνείς κρίσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο τέως Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην έννοια της ενεργειακής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με οικονομικούς όρους. «Δεν είναι ζήτημα βιωσιμότητας, αλλά ασφάλειας προμήθειας», σημείωσε χαρακτηριστικά, παραλληλίζοντας το έργο με τις αμυντικές δαπάνες ενός κράτους. Όπως εξήγησε, κανείς δεν θέτει όρους οικονομικής απόδοσης όταν πρόκειται για την εθνική άμυνα· το ίδιο, κατά την άποψή του, θα πρέπει να ισχύει και για την ενεργειακή θωράκιση της χώρας.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες υλοποίησης του έργου GSI, έκανε λόγο για ένα σύνθετο εγχείρημα με υψηλό κόστος, τεχνικές προκλήσεις –όπως τα μεγάλα θαλάσσια βάθη και η μεγάλη απόσταση σύνδεσης Κρήτης–Κύπρου– αλλά και έντονες γεωπολιτικές πιέσεις. Τόνισε, ωστόσο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο, δεδομένου ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που αφορά τη σύνδεση του τελευταίου μη διασυνδεδεμένου κράτους-μέλους με το ενιαίο δίκτυο.

Στο μέτωπο του φυσικού αερίου, ο κ. Παπαναστασίου διαχώρισε το εισαγόμενο υγροποιημένο φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της κυπριακής ΑΟΖ, επισημαίνοντας ότι υπάρχει σαφής στρατηγική εμπορευματοποίησης, με ορίζοντα το 2028 για το κοίτασμα «Κρόνος» και το 2030–2031 για την «Αφροδίτη». Τα έσοδα από την αξιοποίησή τους, όπως είπε, αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους πολίτες.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις καθυστερήσεις στο έργο του Βασιλικού για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που «δεν θα έπρεπε να είχε δημιουργήσει τόσα προβλήματα» και το οποίο, αν είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, θα είχε ήδη συμβάλει στη μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας, παραδεχόμενος ότι η ανάπτυξή της δεν προχώρησε παράλληλα με την εγκατάσταση ΑΠΕ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περικοπές στην παραγωγή πράσινης ενέργειας και περιορισμένη αξιοποίησή της. Όπως ανέφερε, έργα αποθήκευσης βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και αναμένεται να βελτιώσουν την κατάσταση τους επόμενους μήνες.

Κλείνοντας, συνέδεσε ευθέως το ενεργειακό ζήτημα με τις διεθνείς εξελίξεις στις αγορές πετρελαίου, αναφερόμενος στην αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ και στις αυξομειώσεις της παραγωγής. Υπογράμμισε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο έλεγχος κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων επηρεάζουν άμεσα τις τιμές, επιβαρύνοντας χώρες όπως η Κύπρος, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

