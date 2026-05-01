Με επιστολή που διαβιβάστηκε στα Ηνωμένα Έθνη από την Τουρκία εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων, το ψευδοκράτος απορρίπτει τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου στις 30 Μαρτίου 2026, στο περιθώριο της διάσκεψης «EGYPES 2026» στο Κάιρο, για συνεργασία στην ανάπτυξη και πιθανή εξαγωγή φυσικού αερίου από την κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάζει «τα εγγενή και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού επί των φυσικών πόρων» του νησιού.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι οι υδρογονάνθρακες της Κύπρου ανήκουν εξίσου στις δύο κοινότητες και ότι οι Τουρκοκύπριοι διαθέτουν «ίσα δικαιώματα από τη φύση και εξ αρχής», ενώ υποστηρίζεται ότι οποιαδήποτε εκμετάλλευση χωρίς τη συναίνεση τους συνιστά μονομερή ενέργεια. Η συμφωνία χαρακτηρίζεται «άκυρη και χωρίς ισχύ» για την τουρκοκυπριακή πλευρά και παρουσιάζεται ως νέα προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων.

Παράλληλα, οι Τουρκοκύπριοι επαναφέρουν τη θέση υπέρ διαλόγου και κοινής διαχείρισης των φυσικών πόρων, επικαλούμενοι προηγούμενες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα που ενθαρρύνουν συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, και ζητούν να ασκηθεί πίεση ώστε να δημιουργηθεί μηχανισμός συνεργασίας για τους υδρογονάνθρακες στην Κύπρο.

