Στα τρία χρόνια διακυβέρνησης, αποδείξαμε έμπρακτα την αποφασιστικότητά μας να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο το παιδί, τη μητέρα και την οικογένεια, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τη Γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας στην Αλάμπρα, τον οποίο απηύθυνε, εκ μέρους η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, ο Πρόεδρος είπε ότι σήμερα, τιμούμε 250 πολύτεκνες μητέρες, και μαζί τους τιμούμε όλες τις γυναίκες που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την οικογένεια και την κοινωνία.

«Με στόχο την ουσιαστική στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, και συνολικά της οικογένειας και των παιδιών, προχωρήσαμε τα τελευταία τρία χρόνια στην υλοποίηση μιας σειράς συγκεκριμένων πολιτικών. Πολιτικές που ταυτόχρονα ανταποκρίνονται σε ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, το δημογραφικό», ανέφερε.

Είπε ότι από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου, η κυβέρνησή μας έχει υλοποιήσει μια σειρά μέτρων για ουσιαστική στήριξη των οικογενειών όπως αύξηση του επιδόματος τέκνου κατά 5%, αφαιρέθηκαν τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα τέκνα, διασφαλίζοντας έτσι καθολική στήριξη στις οικογένειες αυτές, τόσο στο επίπεδο τέκνου, όσο και στη φοιτητική χορηγία ενώ θεσπίστηκε η καταβολή του 50% του επιδόματος σε φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και στηρίζοντας ουσιαστικά τα παιδιά αυτά στην πορεία τους προς τη γνώση.

Επίσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι αυξήθηκε το βοήθημα τοκετού, κλιμακωτά για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί, με αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου του 2024, επηρεάζονται ετησίως περίπου 7.000 γυναίκες, αυξήθηκε κλιμακωτά η γονική άδεια για το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί, εγκρίθηκε η πρώτη Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση και Φροντίδα, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής παιδιών σε προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας προδημοτική εκπαίδευση και φροντίδα, με πλάνο υλοποίησης 30 νέων δράσεων μέχρι το 2030.

Ταυτόχρονα, αυξήθηκε ο αριθμός των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων. Από 222 σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης που λειτούργησαν στη σχολική χρονιά 2022-2023, σήμερα λειτουργούν 326 ολοήμερα σχολεία, ενώ τέθηκε στόχος για άλλα 60 νέα ολοήμερα σχολεία τη σχολική χρονιά 2026-2027. Το κόστος της επένδυσης για τα ολοήμερα σχολεία ξεπερνά τα 17 εκατ. ευρώ, είπε ο Πρόεδρος.

Σημείωσε ακόμα ότι θεσμοθετήθηκε η σταδιακή δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση από την ηλικία των τεσσάρων ετών, μια επένδυση με συνολικό κόστος που ξεπερνά τα 128 εκατ. ευρώ, με άμεσο όφελος για 2795 παιδιά και αναμενόμενο μακροπρόθεσμο όφελος για 19,000 παιδιά και ότι εφαρμόστηκε μειωμένη τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας για οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο τη μείωση των πάγιων εξόδων τους.

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος υπενθύμισε πως από τον Ιούλιο του 2023, η Πολιτεία προχώρησε σε ουσιαστική ενίσχυση των οικογενειών με την επέκταση του Σχεδίου Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης για παιδιά μέχρι 4 ετών, διευρύνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλύπτει όλους τους δικαιούχους του Επιδόματος Τέκνου.

«Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο και μετρήσιμο: 40% περισσότεροι δικαιούχοι. Σήμερα οι δικαιούχοι του Σχεδίου ανέρχονται σε 11,200, ενώ ο αριθμός των συμβεβλημένων παρόχων ανέρχεται στους 364», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε πως τον Ιούλιο του 2024, η παρέμβαση αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω με νέο Σχέδιο για παιδιά ηλικίας από 4 έως την ηλικία της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης, καλύπτοντας το κενό που δημιουργήθηκε από τη σταδιακή μείωση της ηλικίας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

"Μέσω της επιδότησης διδάκτρων και σίτισης για παιδιά προσχολικής ηλικίας, μειώνεται το κόστος φροντίδας, στηρίζονται οι πολύτεκνες μητέρες και διευκολύνεται ουσιαστικά η συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" είπε.

Αναφερόμενος στην φορολογική μεταρρύθμιση, είπε μεταξύ άλλων ότι προβλέψαμε αυξημένες και προοδευτικές φοροαπαλλαγές για τα τέκνα, που αυξάνονται με κάθε παιδί, αναγνωρίζοντας τις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών, ταυτόχρονα, καθορίσαμε υψηλά και δίκαια εισοδηματικά όρια επιλεξιμότητας, ώστε τα μέτρα να αφορούν ουσιαστικά τη μεσαία τάξη και να μην αποκλείουν οικογένειες που εργάζονται, προσπαθούν και μεγαλώνουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια.

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκονται ήδη σε πορεία υλοποίησης δέκα σημαντικά έργα, συνολικού κόστους περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά, πρόσθεσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θα δημιουργήσουν 312 νέες θέσεις για παιδιά, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φροντίδα και την καθημερινή υποστήριξη των οικογενειών.

Για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, είπε ότι στο πλαίσιο της θα αναγνωρίζονται ως περίοδοι ασφάλισης, περίοδοι φροντίδας παιδιών ακόμη και για γυναίκες που δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Παράλληλα, με τον ίδιο τρόπο θα αναγνωρίζονται και περίοδοι άτυπης φροντίδας μελών της οικογένειας τους.

Ιδιαίτερη τιμή, τόνισε ο Πρόεδρος, αποδίδεται στις μητέρες που υποστήριξαν παιδιά με αναπηρίες, παιδιά με σωματική αναπηρία, με οπτική, με ακουστική, με νοητική ή με ψυχική αναπηρία.

Είπε ότι η ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου του 2026 αποτελεί μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την αξιοπρεπή διαβίωση.

"Με πρόσθετη χρηματοδότηση 106 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026–2028, η Πολιτεία αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της. Ο Νόμος φέρνει αυξήσεις επιδομάτων για 15.000 δικαιούχους, διευρύνει την πρόσβαση σε περίπου 10.000 νέα άτομα μέσω αποσύνδεσης από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και εισάγει νέες υπηρεσίες που ενισχύουν την απαχόληση, τη συμμετοχή και την ανεξάρτητη διαβίωση" συνέχισε ο Πρόεδρος.

Σε ό,τι αφορά την κρίση στην περιοχή, είπε ότι η Κυβέρνηση κινήθηκε άμεσα και υπεύθυνα για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών αναταράξεων λέγοντας ότι με πλήρη επίγνωση των πιέσεων που δέχονται τα νοικοκυριά, θέσαμε ήδη από τις αρχές Απριλίου σε εφαρμογή μια πρόσθετη δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης , την επιδότηση της απασχόλησης στην τουριστική βιομηχανία, καθώς και τον μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, όπως το κρέας και το ψάρι.

«Αυτές οι παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό που ακολουθεί, αποτελούν μια έμπρακτη απάντηση στις εξωτερικές αναταράξεις. Αξιοποιούμε τη δημοσιονομική μας ανθεκτικότητα ως πραγματική ασπίδα προστασίας, διαθέτοντας συνολικά περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ για να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική αβεβαιότητα δεν θα πλήξει τη συνοχή της κοινωνίας μας», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.



Πηγή: ΚΥΠΕ