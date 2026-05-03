Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ), η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην Αρμενία θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος αναχωρεί σήμερα για το Γερεβάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, για πρώτη φορά η Κύπρος αναλαμβάνει ειδικό ρόλο σε Ολομέλεια Συνόδου της ΕΠΚ, και εκτός από την εισαγωγική ομιλία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προβεί στα καταληκτικά σχόλια.

Στο περιθώριο της Συνόδου θα έχει διμερείς συναντήσεις με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων καθώς και επικεφαλής διεθνών οργανισμών.

Αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα λάβει μέρος, με συντονιστικό ρόλο, σε συζήτηση της Ολομέλειας της ΕΠΚ, με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια και με συμμετέχοντες τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι τα θέματα άμυνας και ασφάλειας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ με δράσεις που στόχο έχουν την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει, επίσης, σε θεματική συζήτηση για την ευρωπαϊκή συνδεσιμότητα και οικονομική ασφάλεια, όπως και σε ξεχωριστές πολυμερείς συναντήσεις για τη Μολδαβία και για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συνοδεύεται στο Ερεβάν από τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Αντωνίου, τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Διπλωματικού του Γραφείου, Νεκτάριο Σωτηρίου και υπηρεσιακούς παράγοντες.

