Για την Κυπριακή Δημοκρατία, η προστασία της ελευθεροτυπίας δεν είναι απλώς θεσμική υποχρέωση, είναι πολιτική θέση, ευρωπαϊκή αρχή και δημοκρατικό καθήκον, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε γραπτή του δήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Ελευθεροτυπίας αναφέρει ότι "η Κυβέρνηση επαναβεβαιώνει τον απόλυτο σεβασμό της στον θεσμικό ρόλο των δημοσιογράφων, στην ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και στο δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται ελεύθερα, πλουραλιστικά και αξιόπιστα".

Σε μια εποχή ταχύτητας, παραπληροφόρησης, τεχνολογικών μεταβολών και έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης, προσθέτει, "η ελεύθερη και υπεύθυνη δημοσιογραφία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η Δημοκρατία χρειάζεται τον έλεγχο, την κριτική, την έρευνα, την αποκάλυψη, την αντίθετη άποψη. Χρειάζεται δημοσιογράφους που μπορούν να εργάζονται χωρίς φόβο, χωρίς πιέσεις, χωρίς απειλές και χωρίς θεσμικά εμπόδια".

Η Κυπριακή Δημοκρατία, συνεχίζει ο Εκπρόσωπος, "ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, προστατεύει και συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η δημοσιογραφία μπορεί να επιτελεί την αποστολή της. Αυτό σημαίνει διαφάνεια, πρόσβαση στην πληροφόρηση, σεβασμό στην κριτική, προστασία των λειτουργών του Τύπου και συνεχή ενίσχυση των θεσμικών εγγυήσεων που υπηρετούν την ελευθερία της έκφρασης".

Ο κ. Λετυμπιώτης σημειώνει ότι η Κυβέρνηση προσεγγίζει την κριτική ως αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής λειτουργίας και ότι η διαφωνία, όταν γίνεται με στοιχεία και ευθύνη, δυναμώνει τον δημόσιο διάλογο. Και ένας δυνατός δημόσιος διάλογος σημαίνει πιο ενημερωμένους πολίτες, πιο ώριμη Δημοκρατία.

Η ελευθερία του Τύπου, όμως, τονίζει, "συνοδεύεται και από μια κοινή ευθύνη: να προστατεύουμε την αλήθεια από τη διαστρέβλωση, την ενημέρωση από τη χειραγώγηση, τον δημόσιο λόγο από την τοξικότητα και την κοινωνία από την παραπληροφόρηση. Η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις είναι περισσότερο φως, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη θεσμική ωριμότητα".

"Σήμερα τιμούμε όλους όσοι υπηρετούν την ενημέρωση με επαγγελματισμό, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Τιμούμε τη δημοσιογραφία που ελέγχει την εξουσία, δίνει φωνή στους πολίτες, αναδεικνύει αδικίες, φωτίζει αθέατες πτυχές της δημόσιας ζωής και συμβάλλει στην ποιότητα της Δημοκρατίας μας" αναφέρει ο Εκπρόσωπος.

Κλείνοντας, σημειώνει ότι η ελευθεροτυπία είναι βασικό θεμέλιο της Δημοκρατίας. Και για την Κυπριακή Δημοκρατία, η προστασία της δεν είναι απλώς θεσμική υποχρέωση, είναι πολιτική θέση, ευρωπαϊκή αρχή και δημοκρατικό καθήκον.





Πηγή: ΚΥΠΕ