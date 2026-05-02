Από τα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, ξεκίνησε σήμερα η παγκύπρια περιοδεία της Παράταξης, η οποία πραγματοποιείται με λεωφορείο και θα διατρέξει όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Στο πλαίσιο της περιοδείας, όπως αναφέρεται, το λεωφορείο του ΔΗΣΥ θα κάνει στάσεις σε σημαντικούς σταθμούς ανά το παγκύπριο, με στόχο την άμεση επαφή με τους πολίτες και τη μεταφορά των θέσεων και μηνυμάτων του κόμματος σε κάθε γωνιά της χώρας.



Αυτούσια η ανακοίνωση:





Το λεωφορείο του Δημοκρατικού Συναγερμού θα πραγματοποιήσει στάσεις στο Παραλίμνι, τη Λάρνακα και την Πάφο, ενώ η περιοδεία θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα στη Λεμεσό



Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κ. Αννίτα Δημητρίου ανέφερε:

«Σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός ταξιδεύει σε ολόκληρη την Κύπρο, σε κάθε επαρχία. Πιστεύουμε διαχρονικά ότι η πολιτική ξεκινά από τους πολίτες και οφείλει να επιστρέφει στους πολίτες.



Θέλουμε να ακούσουμε την κοινωνία, να συζητήσουμε με τον κόσμο και να μεταφέρουμε παντού το μήνυμα της νίκης, γιατί το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και αυτό δεν το κάνουμε μόνο προεκλογικά. Το κάνουμε διαρκώς.



Έχουμε διαμορφώσει τις θέσεις μας, διαθέτουμε μια ισχυρή ομάδα και είμαστε βέβαιοι ότι οι πολίτες θα σταθούν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.



Θα επισκεφθούμε όλες τις επαρχίες, θα συναντήσουμε τα στελέχη μας και θα συνομιλήσουμε με τους πολίτες, μεταφέροντας το μήνυμα της νίκης».



Να κρατήσουμε τη σταθερότητα στον τόπο και την οικονομία, για να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα πάρουν τη χώρα μας υπεύθυνα μπροστά».







Διαβάστε επίσης: Ιωαννίδης: Κύπρος και Ελλάδα έχουν γεωστρατηγικό βάρος και ευρωπαϊκή ιδιότητα