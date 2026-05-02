Κύπρος και Ελλάδα είναι δύο κράτη με γεωστρατηγικό βάρος μέσα στο περιβάλλον των εξελίξεων στην περιοχή, δήλωσε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης, σε χαιρετισμό του εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην ημερίδα της ΑΧΕΠΑ Κύπρου με θέμα «Γεωπολιτικές δυναμικές Ελλάδας-Κύπρου: Ο Ευρωατλαντικός διάλογος στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή».

Η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή, είπε ο κ. Ιωαννίδης, βρίσκονται για ακόμη μία φορά στο μάτι του κυκλώνα προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα την αρχιτεκτονική ασφάλειας της περιοχής, την ενεργειακή πολιτική, τις θαλάσσιες οδούς, τη μετανάστευση, αλλά και τη γενικότερη σχέση Ευρώπης και των γειτονικών τρίτων κρατών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τόνισε, «η Κύπρος και η Ελλάδα δεν είναι παθητικοί παρατηρητές. Είναι δύο κράτη με γεωστρατηγικό βάρος, με ευρωπαϊκή ιδιότητα, με ιστορική συνείδηση και με σαφή αποστολή να προωθούν τη συνεργασία».

Ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «εργάζεται άοκνα, για να καταδειχθεί ο ρόλος της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή, αλλά και ως ευρωπαϊκού φάρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, έχει επανειλημμένως τονίσει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο διπλωματικό της αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή».

Αυτή η προσέγγιση, είπε ο κ. Ιωαννίδης, «δεν περιορίζεται σε διακηρύξεις, είναι στρατηγική κατεύθυνση, που συνδέεται με τον τρόπο, με τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία αντιλαμβάνεται τη θέση της στον κόσμο. Ως κράτος αξιόπιστο, σταθερό, προσηλωμένο στο διεθνές δίκαιο, τη συνεργασία και τη διπλωματία ουσίας».

Υπενθύμισε ότι το πρόσφατο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έλαβε χώρα στην Κύπρο επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές, «μία σύνοδος που δεν περιορίστηκε σε εθιμοτυπικές συναντήσεις, αλλά παρήγαγε σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, την ενέργεια και το μεταναστευτικό».

«Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της Ελλάδας και της Κύπρου αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τα δύο κράτη, μέσω της στενής στρατηγικής τους συνεργασίας, μπορούν και πρέπει να λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στον ευρωπαϊκό και τον ευρωατλαντικό χώρο από τη μια και στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή από την άλλη. Τα κράτη μας αποτελούν την πύλη εισόδου κρατών όπως η Ινδία και οι χώρες του Κόλπου στην Ευρώπη, διά μέσου του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC)», υπογράμμισε ο κ. Ιωαννίδης.

Η Κύπρος, είπε, εφαρμόζει μια εξωτερική πολιτική εξωστρεφή και πολυεπίπεδη, «μια πολιτική που ενισχύει τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, προωθώντας τη θέση ότι για να υπάρξει σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να σφυρηλατηθούν στιβαρές συνεργασίες».

«Η σταθερότητα λοιπόν επιτυγχάνεται μέσω της διπλωματίας, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς και με ταυτόχρονη ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος», σημείωσε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης.

Αναφερόμενος στην ΑΧΕΠΑ, είπε ότι έχει συμβάλει ουσιαστικά τόσο στη διατήρηση της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας του Ελληνισμού της διασποράς, όσο και στη διαμόρφωση γεφυρών με κέντρα λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ευρύτερα στον δυτικό κόσμο.

«Αυτή ακριβώς η διαχρονική αποστολή προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην παρουσία της ΑΧΕΠΑ στην Κύπρο. Εν προκειμένω, το Τμήμα CY002 στη Λάρνακα, που καταγράφεται ως μέρος της παρουσίας της ΑΧΕΠΑ στην Κύπρο ήδη από το 2004, επιβεβαιώνει ότι η Λάρνακα αποτελεί ενεργό κόμβο του κυπριακού και ευρύτερου ελληνοαμερικανικού διαλόγου», κατέληξε.



Πηγή: ΚΥΠΕ