Τη θέση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί στη βάση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων διαμηνύουν πηγές στη Λευκωσία, σχολιάζοντας αντιδράσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς για τη συμφωνία Κύπρου–Αιγύπτου στον τομέα του φυσικού αερίου. Όπως ανέφεραν, «ως Κυπριακή Δημοκρατία ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ως κράτος μέλος του ΟΗΕ και της ΕΕ».

Είχαν κληθεί από το ΚΥΠΕ να σχολιάσουν την επιστολή που διαβιβάστηκε στα Ηνωμένα Έθνη μέσω της Τουρκίας εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων, με την οποία απορρίπτεται ως «άκυρη» η συμφωνία που υπεγράφη στις 30 Μαρτίου 2026 στο Κάιρο, στο περιθώριο της διάσκεψης «EGYPES 2026», για συνεργασία στην ανάπτυξη και πιθανή εξαγωγή φυσικού αερίου από την κυπριακή ΑΟΖ.

Η τουρκοκυπριακή πλευρά ισχυρίζεται ότι η συμφωνία παραβιάζει τα δικαιώματά της επί των φυσικών πόρων και κάνει λόγο για «μονομερείς ενέργειες», επαναφέροντας παράλληλα τη θέση για κοινή διαχείριση των υδρογονανθράκων. Από πλευράς Λευκωσίας, ωστόσο, αναφέρεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και των διεθνών της υποχρεώσεων.

Διαβάστε επίσης: «Άκυρη» χαρακτηρίζει το ψευδοκράτος τη συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου για ΦΑ

Πηγή: ΚΥΠΕ