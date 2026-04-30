Απαντά στις καταγγελίες του ΔΗΚΟ για τον ΧΥΤΑ Πάφου ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Αυτούσια η ανάρτηση:

3 βδομάδες πριν τις εκλογές, το ΔΗΚΟ ό,τι θυμάται χαίρεται. Κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Το 2017 το Συμβούλιο του ΧΥΤΑ Πάφου (όχι ο Δήμαρχος) αποφάσισε να τερματίσει τη σύμβαση με την Helector επειδή αποδείχθηκε στο δικαστήριο ότι η εταιρεία αυτή έδινε μίζες στον πρώην Δήμαρχο (που προερχόταν από το ΔΗΚΟ) και στους δημοτικούς συμβούλους των άλλων κομμάτων. Για μήνες προηγουμένως το ΧΥΤΑ Πάφου δεν πλήρωνε την εταιρεία για τα δεδουλευμένα της γιατί θεωρούσε ότι αυτά ήταν εμποτισμένα με δόλο. Η Helector πήγε στο δικαστήριο και, όπως διαβάζω, κέρδισε πριν λίγες ημέρες τα δεδουλευμένα της. Αντιλαμβάνομαι ότι το ΔΗΚΟ θέλει να υπερασπιστεί τον πρώην Δήμαρχο του. Η μονή δική μου εμπλοκή ήταν που το 2014-15 η Ελεγκτική Υπηρεσία συνέβαλε ουσιαστικά στην αποκάλυψη του σκανδάλου και στην τιμωρία των ενόχων από όλα τα κόμματα (με το ΔΗΚΟ σε πρωταγωνιστικό ρόλο). Έχασαν πλέον την ντροπή. Τους αφήνω στην κρίση των πολιτών.

