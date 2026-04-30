Ερωτήματα για τον ρόλο και τους ελέγχους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατά την περίοδο που την ηγεσία της είχε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδη θέτει η Αναπληρώτρια Πρόεδρος και υποψήφια βουλευτής Λευκωσίας του Δημοκρατικού Κόμματος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, με αφορμή εξελίξεις γύρω από τον ΧΥΤΑ Πάφου.

Σε δήλωσή της, η κ. Ερωτοκρίτου αναφέρεται σε υπόθεση που αφορά «τρύπα» περίπου 400.000 ευρώ, όπως αυτή προέκυψε από πρόσφατους ελέγχους, εγείροντας ερωτήματα για το κατά πόσο είχαν εντοπιστεί ή διερευνηθεί εγκαίρως αντίστοιχα ζητήματα στο παρελθόν.

Αυτούσιες οι δηλώσεις

Η τρύπα των 400,000 ευρώ για τον ΧΥΤΑ Πάφου, η οποία έχει διαπιστωθεί μετά από πρόσφατες έρευνες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, εγείρει τεράστια ερωτηματικά για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Κατά την πολυετή θητεία του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ως Γενικός Ελεγκτής, ουδεμία αναφορά ή έρευνα έγινε για τα πεπραγμένα του τότε δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος.

Αντιθέτως, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δήλωνε ότι «ο Δήμος Πάφου μπορεί να αποτελέσει καλό παράδειγμα για την εκτέλεση έργων.»

Και αυτό ενώ οι δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Πάφου, έκρουαν το κώδωνα του κινδύνου για το συγκεκριμένο έργο και τις πιθανές καταχρήσεις του κ. Φαίδωνος.

Εγείρεται λοιπόν το ερώτημα, πως είναι δυνατόν, για τόσα χρόνια, η υπό τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη Ελεγκτική Υπηρεσία να μην είχε εντοπίσει τίποτα το μεμπτόν?

Μήπως υπήρχε υπόγεια συνεργασία του κ. Μιχαηλίδη και του κ. Φαίδωνος?

Καλούμε όλες τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν άμεσα όλες τις σοβαρές πτυχές αυτής της υπόθεσης.