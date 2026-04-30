Ο Βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για επίσκεψη εργασίας ως Εισηγητής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) για το θέμα της καταπολέμησης της διεθνικής καταστολής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο κ. Ευσταθίου μεταβαίνει στη Ουάσιγκτον μεταξύ 3-6 Μαΐου 2026 για πραγματοποίηση της επίσκεψης εργασίας.

Σκοπός της επίσκεψης του είναι η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, προκειμένου να συντάξει σχετική Έκθεση και Ψήφισμα τα οποία αναμένεται να εγκρίνει προσεχώς η Ολομέλεια της ΚΣΣΕ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας του, ο κ. Ευσταθίου θα έχει συναντήσεις στο Yπουργείο Eξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και με μη-κυβερνητικές οργανώσεις και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Διαβάστε επίσης: Ευσταθίου για υπόθεση «Σάντη»: Μου καταλογίζουν ότι είμαι σύμβουλος σχέσεων;

Πηγή: ΚΥΠΕ