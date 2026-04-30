Στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» τοποθετήθηκε ο Κωστής Ευσταθίου για την υπόθεση Σάντη, τα επίμαχα μηνύματα που τον εμπλέκουν, αλλά και τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, εκφράζοντας έντονη ενόχληση και αμφισβήτηση.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα μηνύματα, ανέφερε «καταρχάς, αυτά τα μηνύματα ουδέποτε είχαν τεθεί. Ούτε έγινε αναφορά σε αυτά είτε στην έκθεση του Μακάριου Δρουσιώτη ή σε αυτά τα οποία έλεγα».

Όπως εξήγησε, ενημερώθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη: «Ξαφνικά, Μεγάλη Πέμπτη με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος… άρχισαν να μου διαβάζουν κάποια μηνύματα, αναφορικά με τους Ροδόστυρους κλπ. Θεώρησα ότι ήταν αστείο». Όταν του είπαν ότι πρόκειται για δικά του μηνύματα που κυκλοφορούν, απάντησε «Και μπορεί να ξέρεις, μη γέλας, γιατί εσύ τα γράφεις… Τους λέω, ποια;».

Αφού τα έλαβε, σχολίασε, «Και πραγματικά, αν τα δει κάποιος, μένει άναυδος», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια ανύπαρχτη συνομιλία».

Διαβάζοντας το περιεχόμενο, είπε: «Ακούστε τώρα το τρομερό μήνυμα… Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου… πάμε στο 2020 πριν 6 χρόνια». Και συνέχισε παραθέτοντας, «Έρχεται η Μεγάλη Πέμπτη μεγάλη. Είσαι έτοιμος; Ο Ιωνάς πλέον ό,τι κάνει θα πάει εκεί για ψάρεμα».

Ο κ. Ευσταθίου τόνισε δε ότι «Ο Ιωνάς είχε παραιτηθεί από τον Μάιο του 19… 15 μήνες πλέον».

Στη συνέχεια διάβασε: «Μη φοβάσαι τίποτα. Όλα τα έχω υπόψη μου. Εσύ συνέχισε να με ακούς και να παίζεις το ρόλο σου», για να διερωτηθεί: «Το ρόλο μου; Να παίζω το ρόλο μου;».

Αναφέρθηκε και στο επόμενο μέρος της συνομιλίας. «Μια μαζί, μια χώρια. Πάλι μου κάνει νερά. Αποφεύγει να με δει», ενώ η απάντηση που φέρεται να δίνει είναι: «Αφού δεν υπάρχει άτομο στη μέση δώσε της χρόνο. Πάντως ξέρει πολλά αλλά δεν μιλά. Σημαίνει ότι έχει αισθήματα».

Με σαρκασμό σημείωσε ότι «Έγινα και σύμβουλος συναισθηματικών και αισθηματικών σχέσεων στα γεράματά μου».

Αναφέρθηκε επίσης σε άλλη φράση του μηνύματος «Μίλησα με Αγγελίδη και Σαββίδη για 5η. Συμβούλευσα σωστά τη Γιολίτη να μην πάει. Περιμένω σήμα του Αναστασιάδη», σχολιάζοντας «σε μια γραμμή έχουμε Σαββίδη, Αγγελίδη, Γιολίτη και Αναστασιάδη και μιλάμε για αισθήματα».

Όπως είπε «Αυτή είναι η εμπλοκή μου. Πραγματικά πέστε μου τι πρέπει να κάνω».

Για την προέλευση των μηνυμάτων, ανέφερε «Προφανώς είναι από τα μηνύματα τα οποία διάφοροι κακεντρεχείς έχουν δώσει δεξιά και αριστερά. Δεν μπορώ να μπω στο νοσηρό μυαλό του οποιουδήποτε».

Κάνοντας συνολική αποτίμηση, τόνισε: «Πρέπει πραγματικά να τελειώνει το συντομότερο δυνατό. Έχει ευτελιστεί όλο το ζήτημα».

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε για τον Μακάριο Δρουσιώτη. «Δεν πιστεύω λέξη από αυτά που λέει ο Μακάριος Δρουσιώτης πλέον. Αν υπήρχαν ψήγματα αλήθειας, έχουν χαθεί».

Παράλληλα, εξέφρασε απογοήτευση «Απογοητεύτηκα τόσο πολύ, αντί να μέμφεται όλους αυτούς που τον παραπλάνησαν, τα βάζει με όλον τον κόσμο, ακόμα και με δημοσιογράφους».

Τόνισε επίσης: «Ξαφνικά όλοι μιλούν για αυτή τη συνομιλία ότι τον αγαπά… αν δεν ήταν τόσο τραγική η κατάσταση, μόνο για ανέκδοτο μπορούσε να γίνει».

Ο κ. Ευσταθίου επιβεβαίωσε ότι έδωσε κατάθεση στην Αστυνομία: «Βέβαια, ναι με κάλεσε η αστυνομία, πήγα το Σάββατο». Όπως είπε, υπήρχαν και άλλα άτομα «εμπλεκόμενοι χωρίς λόγο».

Δήλωσε βέβαιος για την κατάληξη «Δεν ανησυχώ, ξέρω ότι αυτά θα αποκαλυφθούν ότι είναι ψέματα, ανύπαρχτα».

Αναφερόμενος σε διεθνείς έρευνες, είπε «Θα αποκαλυφθούν από την Europol, την Interpol, το FBI, οι αστυνομίες, οι ειδικοί».

Για ενδεχόμενη νομική κίνηση, ξεκαθάρισε ότι «Όχι, δεν θα κινηθώ γιατί είναι ανύπαρκτα, τι μου καταλογίζεις; Είμαι σύμβουλος σχέσεων;».

Εξήγησε ότι τα μηνύματα «κυκλοφορούν από κινητό σε κινητό» και όχι απαραίτητα μέσω social media.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε «πρέπει να βρούμε ποιο διεστραμμένο μυαλό κρύβεται πίσω από αυτά τα ψεύδη και να πάει στο δικαστήριο. Δεν μπορείς να σπιλώνεις συνειδήσεις».

Κλείνοντας, ανέφερε με έμφαση «Νιώθω έντονα… γιατί πραγματικά είναι κάποια πράγματα που δεν μπορεί να αντέξει η συνείδηση κανενός».

