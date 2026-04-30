Σε κλίμα έντονης δυσπιστίας για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, ο σύμβουλος του προέδρου της ΔΗΠΑ, Λοΐζος Κωνσταντίνου, παρενέβη στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», καταγγέλλοντας πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της εκλογικής επιρροής του κόμματος.

Ο κ. Κωνσταντίνου έκανε λόγο για διαχρονική απόκλιση ανάμεσα στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και τα τελικά εκλογικά αποτελέσματα, επικαλούμενος προηγούμενες αναμετρήσεις όπου η ΔΗΠΑ κατέγραψε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά από εκείνα που της απέδιδαν οι μετρήσεις. Όπως σημείωσε, το ουσιαστικό δεν είναι τα ποσοστά που εμφανίζονται στις έρευνες, αλλά η τάση που διαμορφώνεται στην κοινωνία και η πραγματική συμπεριφορά των ψηφοφόρων την ημέρα των εκλογών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις καταγγελίες που, όπως είπε, έχουν φτάσει στο κόμμα τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν μαρτυρίες πολιτών που δέχθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις για συμμετοχή σε δημοσκοπήσεις, στις οποίες, όπως καταγγέλλεται, η ΔΗΠΑ απουσίαζε από τα ερωτηματολόγια. Ο κ. Κωνσταντίνου χαρακτήρισε το φαινόμενο «αδιανόητο» και υπογράμμισε ότι, εφόσον υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία, το κόμμα προτίθεται να προχωρήσει σε επίσημες καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ΔΗΠΑ δεν αξιώνει ευνοϊκή μεταχείριση στις δημοσκοπήσεις, αλλά απαιτεί, όπως είπε, ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη καταγραφή της κοινής γνώμης. «Όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο οφείλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί συμβαίνουν τέτοιες πρακτικές, ο ίδιος άφησε αιχμές για μετατόπιση από την απλή καταγραφή της τάσης σε προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης. Όπως είπε, υπάρχει η αντίληψη ότι ορισμένα κόμματα παρουσιάζονται ως «χαμένη ψήφος», με στόχο να αποθαρρυνθούν οι ψηφοφόροι από το να τα στηρίξουν.

Σε ό,τι αφορά την εκλογική προοπτική της ΔΗΠΑ, ο κ. Κωνσταντίνου εμφανίστηκε βέβαιος για την παρουσία του κόμματος στη νέα Βουλή, τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι το ποσοστό και η κοινοβουλευτική του δύναμη. Επικαλέστηκε εσωτερικά δεδομένα και την εικόνα που λαμβάνει από τον κομματικό μηχανισμό και τους υποψηφίους, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ΔΗΠΑ όχι μόνο θα εξασφαλίσει την είσοδό της στη Βουλή, αλλά θα κινηθεί σε επίπεδα συγκρίσιμα με προηγούμενες επιδόσεις.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό, με υψηλά ποσοστά αναποφάσιστων ψηφοφόρων, γεγονός που –όπως είπε– αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Δήλωσε, τέλος, αισιοδοξία για την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας ότι η ΔΗΠΑ έχει αποδείξει πως διαθέτει την εμπειρία και την οργανωτική ικανότητα να δίνει με επιτυχία εκλογικές μάχες.

Διαβάστε επίσης: Καρογιάν: Παρούσα με ισχυρό ρόλο στη νέα Βουλή η ΔΗΠΑ