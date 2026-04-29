Τη βεβαιότητα ότι η Δημοκρατική Παράταξη θα εξασφαλίσει την παρουσία της στη νέα Βουλή και θα έχει ουσιαστικό και ισχυρό ρόλο στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν, κατά τη συνάντησή του με τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής Λατσιών - Γερίου και στο πλαίσιο της παρουσίασης των υποψηφίων Λευκωσίας και Κερύνειας.

Σύμφωνα ανακοίνωση της ΔΗΠΑ, ο κ. Καρογιάν ανέλυσε τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους στηρίζει την αισιοδοξία του για το εκλογικό αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι τόσο πολιτικοί αναλυτές όσο και δημοσκόποι αναγνωρίζουν πως η εκλογική επιρροή της Παράταξης είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αποτυπωθεί με ακρίβεια στις δημοσκοπήσεις, λόγω και της ιδιομορφίας της εκλογικής της βάσης.

Αναφέρεται πως μίλησε και για την απόφασή του να μην επαναδιεκδικήσει εκλογή στα κοινοβουλευτικά έδρανα, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιλογή αυτή δεν συνιστά αποχώρηση από την πολιτική ζωή, αλλά σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του κύκλου της κοινοβουλευτικής του παρουσίας.

Είπε ακόμη ότι η ΔΗΠΑ δεν αποτελεί προσωποκεντρικό κόμμα, αλλά μια παράταξη με ικανά και άξια στελέχη, τα οποία μπορούν να εκπροσωπήσουν επάξια τις αρχές και τις θέσεις της τόσο στην κοινωνία όσο και στη Βουλή, προσθέτοντας πως στην απόφασή του λήφθηκαν υπόψη και τα μηνύματα των πολιτών για ανανέωση και για παροχή ευκαιριών σε νέα πρόσωπα.

Σχολιάζοντας την παρουσία νέων πολιτικών σχηματισμών, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ υπογράμμισε ότι στη σημερινή εποχή δεν υπάρχουν «από μηχανής θεοί» ούτε πολιτικοί με «παπικό αλάθητο», προειδοποιώντας ότι όταν κυριαρχούν το θυμικό, η εύκολη συνθηματολογία και ο λαϊκισμός, δημιουργούνται αδιέξοδα για την κοινωνία και τον δημόσιο διάλογο.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής της Παράταξης Λατσιών – Γερίου και Δημοτικός Σύμβουλος Λατσιών, Μάριος Φωτίου είπε ότι στη ΔΗΠΑ «πιστεύουμε στο διάλογο αντί της πόλωσης, στις συνθέσεις αντί στις ακρότητες, στη σταθερότητα αντί στον λαϊκισμό και σε ένα κράτος που λειτουργεί για όλους τους πολίτες με δικαιοσύνη, διαφάνεια και προοπτική».

Πηγή: ΚΥΠΕ