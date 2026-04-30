Απάντηση στην κριτική από τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο χθες στις Τομές στα Γεγονότα έδωσε σε απάντηση του στο Χ, ο Πρόεδρος του Κινήματος Άλμα Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Ο κ. Μιχηαλίδης είπε πως οι θέσεις του Κινήματος για το Κυπριακό είναι ξεκάθαρες και δημοσιευμένες. Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι έχει ταυτιστεί με τραπεζικά συμφέροντα και ότι στήριξε σκάνδαλα της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, ενώ χαρακτηρίζει το ΔΗΚΟ «δεκανίκι» της εξουσίας. Αναφέρει επίσης ότι επιχειρεί πολιτικά ανοίγματα προς την Αννίτα Δημητρίου και υποστηρίζει πως βρίσκεται σε σύγκρουση με την κοινωνία. Κλείνοντας, δηλώνει ότι δεν θα ακολουθήσει την αντιπαράθεση σε αυτό το ύφος.

