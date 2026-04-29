Στην ανάγκη σαφών πολιτικών θέσεων, ιδιαίτερα στο Κυπριακό, αλλά και στην αποφυγή «σεναρίων συνωμοσίας» που αποπροσανατολίζουν τον δημόσιο διάλογο, στάθηκε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Τομές Στα Γεγονότα» του ΣΙΓΜΑ.

Αιχμές προς Άλμα για ασάφεια στο Κυπριακό

Ο Παπαδόπουλος άσκησε έντονη κριτική στο κίνημα Άλμα, καλώντας το να ξεκαθαρίσει τις θέσεις του στο Κυπριακό. Όπως ανέφερε, αφορμή αποτέλεσε και η επέτειος του δημοψηφίσματος για το Σχέδιο Ανάν, σημειώνοντας ότι το κόμμα απέφυγε να απαντήσει αν θεωρεί σωστή τη στάση του Τάσσος Παπαδόπουλος.

«Αντί απαντήσεων, εισπράττουμε ποίηση», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τις θέσεις των κομμάτων πριν από τις εκλογές και όχι μετά.

Κριτική σε Μιχαηλίδη και «νέα στοιχεία»

Αναφερόμενος στον Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ξεκαθάρισε ότι δεν μετανιώνει για τη στήριξη που του παρείχε στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας πως αυτή αφορούσε τον θεσμό του Γενικού Ελεγκτή.

Ωστόσο, σημείωσε ότι πλέον έχουν προκύψει νέα δεδομένα και καταγγελίες, που –όπως είπε– «ρίχνουν νέο φως» στη συμπεριφορά του, κάνοντας λόγο για ενέργειες που ενδεχομένως παραβιάζουν την αρχή της ανεξαρτησίας του θεσμού.

Οι καταγγελίες Δρουσιώτη και η ανάγκη για έρευνα

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες του Μακάριος Δρουσιώτης, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι «σοβαρές καταγγελίες απαιτούν σοβαρές αποδείξεις». Υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν φαίνεται να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες.

Παράλληλα, επεσήμανε καθυστέρηση στις έρευνες από τις αρμόδιες αρχές, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε να διαπιστωθεί αν οι καταγγελίες ευσταθούν ή όχι.





«Να επιστρέψουμε στα πραγματικά προβλήματα»

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εξέφρασε ανησυχία για το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική συζήτηση εκτρέπεται από τα ουσιαστικά ζητήματα.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ακρίβεια, το στεγαστικό, το συνταξιοδοτικό και το μεταναστευτικό, επισημαίνοντας ότι αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες και πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ανησυχία για την ασφάλεια και τις τουρκικές ενέργειες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις εξελίξεις στην Πράσινη Γραμμή, κάνοντας λόγο για αυξημένη τουρκική προκλητικότητα. Όπως είπε, η Κύπρος οφείλει να ενισχύσει την άμυνά της και να προχωρήσει σε στρατηγικές κινήσεις, όπως η ενεργειακή διασύνδεση με την Ελλάδα.

Μήνυμα προς τους πολίτες

Κλείνοντας, ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι το ΔΗΚΟ διαφοροποιείται από τα «κόμματα διαμαρτυρίας», δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητα και στα απτά αποτελέσματα πολιτικής.

«Τα ωραία λόγια είναι εύκολα. Εμείς αποδείξαμε ότι μπορούμε να φέρνουμε αποτελέσματα», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν το κόμμα για «σταθερότητα και ασφάλεια».



