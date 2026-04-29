H ενίσχυση της σχολικής ηγεσίας αποτελεί κεντρικό άξονα της μεταρρυθμιστικής πολιτικής, δήλωσε την Τετάρτη η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου στον χαιρετισμό της στο Παγκύπριο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Διευθυντών/ριών Σχολείων Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης με θέμα «Σύγχρονες προκλήσεις και πραγματικότητα: Η στήριξη προς τη διεύθυνση του σχολείου».

Βασική επιδίωξη είναι ένα σχολείο πιο ευέλικτο, πιο υπεύθυνο και πιο αποτελεσματικό, που έχει τον χώρο να καινοτομήσει, αλλά και τη στήριξη για να πετύχει, είπε, σημειώνοντας ότι σε αυτή τη μεταρρυθμιστική κατεύθυνση εντάσσεται και το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. «Πρόκειται για μια τομή που μετατοπίζει την αξιολόγηση από μηχανισμό ελέγχου σε εργαλείο ανάπτυξης», είπε η Υπουργός.

Στον χαιρετισμό της η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η δημοτική εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται ολόκληρη η εκπαιδευτική και κοινωνική πορεία των παιδιών μας.

Στη βαθμίδα αυτή, σημειώσε, διαμορφώνονται οι βασικές γνωστικές δομές, οι κοινωνικές δεξιότητες και οι αξιακοί προσανατολισμοί που συνθετικά συγκροτούν το υπόβαθρο για την εξέλιξη των αυριανών πολιτών. «Ακριβώς γι’ αυτό και η ποιότητα της ηγεσίας σε αυτή τη βαθμίδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας», είπε.

Σημειώνοντας ότι η επένδυση στη δημοτική εκπαίδευση συνιστά επένδυση στη μελλοντική ανθεκτικότητα της κοινωνίας, είπε ότι το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να ανταποκριθεί σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας. «Η κοινωνική και πολιτιστική ετερογένεια, οι μεταναστευτικές ροές, οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν νέα δεδομένα που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά διοικητικά σχήματα», είπε. Απαιτούν διαφορετικά εργαλεία, νέες δεξιότητες και κυρίως νέα αντίληψη ηγεσίας, πρόσθεσε.

Σε αυτό το περιβάλλον, ανέφερε, η αποτελεσματική ανταπόκριση προϋποθέτει ευελιξία, τεκμηριωμένο σχεδιασμό και ενίσχυση της σχολικής μονάδας ως βασικός πυρήνας υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σχολική ηγεσία αναδεικνύεται σε καταλύτη αλλαγής, σημείωσε η Υπουργός, προσθέτοντας ότι η αποτελεσματικότητα κάθε μεταρρυθμιστικής πολιτικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διοικητική επάρκεια, την επιστημονική κατάρτιση και την επιχειρησιακή ενδυνάμωση της σχολικής διεύθυνσης.

«Στηριζόμαστε σε σας. Στη δικής σας ικανότητα να εμπνέετε, να οργανώνετε, να υποστηρίζετε και να οδηγείτε το σχολείο μπροστά», είπε, σημειώνοντας ότι, για τον λόγο αυτό, «η ενίσχυση της σχολικής ηγεσίας, η πολυεπίπεδη στήριξη της διεύθυνσης των σχολικών μονάδων αποτελεί κεντρικό άξονα της μεταρρυθμιστικής μας πολιτικής». Δεν μιλάμε για αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά για ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που δίνει στους διευθυντές και στις διευθύντριες τα εργαλεία, τη γνώση και τη στήριξη που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στον σύγχρονο ρόλο τους, πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, είπε, το Υπουργείο προχωρεί συστηματικά σε πολιτικές που ενισχύουν ουσιαστικά τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της σχολικής ηγεσίας με οργανωμένα και πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας, διοικητικής διαχείρισης και αξιοποίησης δεδομένων, με ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης των σχολείων με στόχο τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης για την αποτελεσματικότερη οργάνωση του σχολείου.

Αναφέρθηκε ακόμη στην παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης μέσω δομών και εμπειρογνωμόνων και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ διευθυντικών ομάδων.

Παράλληλα, είπε, η σταδιακή ενίσχυση της διοικητικής και παιδαγωγικής αυτονομίας των σχολείων υλοποιείται μέσα σε ένα σαφές και αξιόπιστο πλαίσιο λογοδοσίας. «Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και θεσμικής συνέπειας», είπε. Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αναλαμβάνει ενεργό ρόλο όχι μόνο στη χάραξη πολιτικής, αλλά και στη διαρκή υποστήριξη της εφαρμογής της σε επίπεδο σχολικής μονάδας, αναγνωρίζοντας ότι η διεύθυνση δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς σταθερό θεσμικό πλαίσιο, είπε η κ. Μιχαηλίδου.

Αναφερόμενη στο νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, είπε ότι πρόκειται για μια τομή που μετατοπίζει την αξιολόγηση από μηχανισμό ελέγχου σε εργαλείο ανάπτυξης. «Ένα σύστημα που ενισχύει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και, κυρίως, την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων», βασισμένο σε προσδιορισμένα κριτήρια ποιότητας, τεκμηριωμένα δεδομένα και διαδικασίες ανατροφοδότησης, είπε η κ. Μιχαηλίδου.

Σημείωσε ότι η επιτυχία του σχεδίου αυτού προϋποθέτει συνεχή στήριξη και γι’ αυτό το Υπουργείο δεν περιορίζεται στον σχεδιασμό, αλλά επενδύει ενεργά στην εφαρμογή, «με καθοδήγηση, εργαλεία, επιστημονική τεκμηρίωση και μηχανισμούς παρακολούθησης».

Ταυτόχρονα, συνέχισε, στρατηγικές προτεραιότητες όπως η ψηφιακή μετάβαση, η συμπεριληπτική εκπαίδευση, η κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και η εκπαίδευση για την αειφορία «απαιτούν ισχυρές σχολικές ηγεσίες, ικανές να διαχειριστούν σύνθετες παιδαγωγικές και οργανωτικές ανάγκες», που μπορούν να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα, να καθοδηγήσουν αλλαγές και να δημιουργήσουν περιβάλλοντα μάθησης με νόημα και προοπτική.

Κλείνοντας, εξέφρασε την εκτίμησή της για το έργο που επιτελούν οι διευθυντές και διευθύντριες και τους διαβεβαίωσε για την στήριξη του Υπουργείου.

Σημείωσε ότι το σημερινό συνέδριο είναι ένα εργαστήριο πολιτικής και ότι τα συμπεράσματά του θα αποτελέσουν βάση για τις επόμενες παρεμβάσεις του Υπουργείου, ενισχύοντας περαιτέρω τη σχολική ηγεσία και οδηγώντας σε ένα πιο σύγχρονο μοντέλο εκπαιδευτικής διακυβέρνησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ