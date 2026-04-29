Η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με τον Invest Cyprus, υλοποιεί μια συντονισμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, συνεκτικής και εξωστρεφούς εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα; Παπαδόπουλο, στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται το κεντρικό μήνυμα «Σταθερότητα με Προοπτική: Ευρωπαϊκή Βάση με Παγκόσμια Εμβέλεια», το οποίο συμπυκνώνει τη σημερινή ταυτότητα της Κύπρου: μια χώρα αξιόπιστη, ασφαλής και σταθερή, με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, δυναμική ανάπτυξης και ουσιαστικό ρόλο στην περιοχή.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη διεθνούς εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας και αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός κεντρικού αφηγήματος που θα παρουσιάζει με καθαρό, συνεκτικό και πειστικό τρόπο τη σύγχρονη Κύπρο στο διεθνές περιβάλλον.

Η παρουσίαση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου που έγινε σήμερα το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, και προηγήθηκε της συνεδρίασης του Σώματος, αφορά τον τρόπο παρουσίασης της χώρας διεθνώς, μέσα από το βασικό μήνυμα «Σταθερότητα με Προοπτική».Το μηνυμα που θα προωθείται διεθνώς θα μπορεί να εξειδικεύεται ανά τομέα, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες, τις πολιτικές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, του ανθρωπινου δυναμικού, της οικονομίας της και των δυνατοτήτων της σε σύγχρονους τομείς επενδύσεων.