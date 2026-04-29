Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, αντιπροσωπεία της εταιρείας Chevron με επικεφαλής τον κ. Χαβιέ Λα Ρόσα.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η εσωτερική διαδικασία σε σχέση με τη συμφωνία για το κυπριακό φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, επισημαίνοντας ότι, υπό το φως των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων, η ανάγκη επίσπευσης της υλοποίησης των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η προώθηση των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την ευρύτερη περιοχή όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια, η διαφοροποίηση των πηγών και η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι το ζήτημα αυτό απασχόλησε και τις εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα, υπογραμμίζοντας τη γεωστρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για την ενεργειακή ασφάλεια και προοπτική της ΕΕ.

Ανέφερε, επίσης, ότι εντός των προσεχών εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθούν εσωτερικές διαδικασίες και να ληφθούν αποφάσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο που εντάσσονται στον προγραμματισμό ενεργειών που είχε τεθεί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι το θέμα συζητήθηκε και με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για την προώθηση συγκεκριμένων ενεργειακών έργων και τη διασύνδεση των ενεργειακών προοπτικών της περιοχής με τις ανάγκες της Ευρώπης.

