Μήνυμα στήριξης της υλοποίησης του GSI έστειλε από την Κύπρο, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της στην Καθημερινή Κύπρου, η ΕΕ επιδιώκει την επιτάχυνση των κινήσεων για το grid’s package για τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα. «Για να μετασχηματίσουμε το ενεργειακό μας σύστημα, το πακέτο αυτό πρέπει να εγκριθεί μέχρι το καλοκαίρι».

Ο Great Sea Interconnector, σημείωσε, «είναι ένα από τα οκτώ «δίκτυα ενέργειας υψηλής στρατηγικής σημασίας» που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων, γεγονός που επιβεβαιώνει την κορυφαία στρατηγική του σημασία για την ΕΕ και τη δέσμευσή μας για την ολοκλήρωσή του», τόνισε η Λάιεν.

«Εργαζόμαστε για να προωθήσουμε ταχύτερα αυτά τα έργα μέσω ισχυρότερου πολιτικού συντονισμού και στοχευμένων μέτρων», κατέληξε.