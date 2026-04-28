Η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με την Ένωση Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος σε τοποθέτησή του στις εργασίες της 25ης Υπουργικής Συνόδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Απριλίου 2026 στο Μπρουνέι.

Οπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της Συνόδου, οι Υπουργοί Εξωτερικών ΕΕ και ASEAN προέβησαν σε συνολική αξιολόγηση της προόδου των σχέσεων ΕΕ-ASEAN και αντάλλαξαν απόψεις επί των κύριων περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων.

Στην παρέμβασή του, ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με την ASEAN αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Τόνισε δε ότι ΕΕ και ASEAN συνδέονται από κοινή προσήλωση στην πολυμέρεια, στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στη διεθνή νομιμότητα και στο Διεθνές Δίκαιο, καθώς και στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Σημείωσε περαιτέρω ότι η Κύπρος στηρίζει πλήρως την αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ-ASEAN σε Περιεκτική Στρατηγική Εταιρική Σχέση ως φυσική εξέλιξη μιας διαρκώς ενισχυόμενης συνεργασίας.





📍Brunei Darussalam ~ On the margins of the 25th ASEAN-EU Ministerial Meeting, I had the opportunity to meet with the Minister of Foreign Affairs of Thailand, Maris Sangiampongsa @MFAThai



Exchange on:

🔹🇨🇾-🇹🇭 relations and ways to further strengthen bilateral co-operation.… pic.twitter.com/iGYbkyMGTL — Constantinos Kombos (@ckombos) April 28, 2026

Ο κ. Κόμπος, προσθέτει η ανακοίνωση, ανέδειξε επίσης την ενισχυμένη εμπλοκή της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ASEAN και τις χώρες της Νοτιανατολικής Ασίας μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, περιλαμβανομένης της επικείμενης προσχώρησης της Κύπρου στη Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας του ASEAN, της διασύνδεσης ευρωπαϊκών και νοτιοανατολικών ασιατικών οικοσυστημάτων νεοφυούς επιχειρηματικότητας, της διερεύνησης συνεργειών στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας, καθώς και της συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ASEAN σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εκκένωσης μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος ειδικότερα στα ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας, ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της διαφύλαξης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, ιδίως στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Επισήμανε ότι η απρόσκοπτη θαλάσσια συνδεσιμότητα συνιστά θεμελιώδη παράγοντα σταθερότητας για το διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες της Συνόδου ολοκληρώθηκαν με την υιοθέτηση Κοινής Υπουργικής Δήλωσης, η οποία αποτυπώνει το εύρος της συνεργασίας ΕΕ-ASEAN στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 2023-2027. Καθορίζει επίσης τον οδικό χάρτη για την περαιτέρω αναβάθμιση των μεταξύ τους σχέσεων ενόψει της επετειακής Συνόδου Κορυφής για τα 50 χρόνια σχέσεων ΕΕ-ASEAN το 2027, σε επίπεδο Περιεκτικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας, η ενίσχυση της συνδεσιμότητας, η ενεργειακή και θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υπό το πρίσμα των επιπτώσεών τους στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση της ασφαλούς θαλάσσιας διακίνησης μέσω κομβικών θαλάσσιων οδών, ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Εξάλλου, στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Κόμπος πραγματοποίησε σειρά διμερών επαφών με Υπουργούς Εξωτερικών από τις χώρες της περιοχής. Συγκεκριμένα, με τους ομολόγους του από το Μπρουνέι, τις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη, το Ανατολικό Τιμόρ, τη Μαλαισία, το Λάος, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του ASEAN.



Κατά τις συναντήσεις συζητήθηκαν η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων ΕΕ-ASEAN και περιφερειακές εξελίξεις, καταλήγει η ανακοίνωση.





📍Brunei Darussalam ~ On the sidelines of the 25th ASEAN-EU Ministerial Meeting, I met with the Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Dr. Le Hoai Trung. Productive discussion focusing on:



🔹 Further strengthening 🇨🇾-🇻🇳 relations.

🔹Cyprus Presidency of the Council of the EU… pic.twitter.com/xBPubmhIae — Constantinos Kombos (@ckombos) April 28, 2026





Πηγή: ΚΥΠΕ