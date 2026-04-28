Στην τελική ευθεία για τη διοργάνωση διασκέψεων υψηλού επιπέδου τον Μάιο εισέρχεται το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Κύπρου ως πυλώνα κοινωνικής πολιτικής και την προώθηση ουσιαστικών παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, στις 7 Μαΐου 2026, στη Λεμεσό, θα πραγματοποιηθεί η Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Αναπηρία με θέμα «Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρίες: Ενδυνάμωση και Υποστήριξη σε μια Κοινότητα για Όλους». Στο επίκεντρο θα τεθούν η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και η ενίσχυση των κοινοτικών υπηρεσιών, με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση και την αυτονομία των ατόμων με αναπηρίες, στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Στη Διάσκεψη θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ευρωπαϊκών θεσμών, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαία Επίτροπος Ισότητας Hadja Lahbib, καθώς και Υπουργοί από την Ιρλανδία και την Ισπανία και ανώτερο κρατικό στέλεχος της Μάλτας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές στον τομέα της υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων.

Ακολουθεί στις 8 Μαΐου η Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αναπηρία, κατά την οποία θα συζητηθεί περαιτέρω η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την Ετήσια Εθνική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αναπηρία, με συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρεται, οι τρεις δράσεις λειτουργούν συμπληρωματικά, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής, τεχνικής επεξεργασίας και συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών για τα ζητήματα αναπηρίας.

Στις 20 και 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί επίσης Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου με τίτλο «Κανένα Παιδί να μη Μένει Πίσω: Προώθηση της ευημερίας των παιδιών και καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας», με τη συμμετοχή Υπουργών, ανώτερων αξιωματούχων της ΕΕ, εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και παιδιών.

Η Διάσκεψη θα συγκεντρώσει Υπουργούς, ανώτερα στελέχη χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κορυφαίους εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και παιδιά, με στόχο την προώθηση ολοκληρωμένων, προληπτικών και χωρίς αποκλεισμούς προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

«Η Κυπριακή Προεδρία, σε συνέχεια της υιοθέτησης των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την επένδυση στα παιδιά και την καταπολέμηση της φτώχειας από το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) στις 9 Μαρτίου 2026, θέτει την ευημερία των παιδιών στο επίκεντρο των πολιτικών προτεραιοτήτων της στην εν λόγω Διάσκεψη στην Κύπρο», αναφέρεται.

Η συζήτηση θα εστιάσει στις διαρθρωτικές αιτίες της φτώχειας, στις επενδύσεις στην πρώιμη παιδική ηλικία και στην αποτελεσματική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, συμβάλλοντας στην προώθηση της επερχόμενης Στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας και ενισχύοντας τη δέσμευση για μια Ευρώπη όπου κανένα παιδί δεν μένει πίσω.

Πηγή: ΚΥΠΕ