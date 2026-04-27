O Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος εκπροσωπεί στο Μπρουνέϊ την Κυπριακή Δημοκρατία και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στην 25η Υπουργική Σύνοδο ΕΕ-ASEAN.

Η εκπροσώπηση, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, αναδεικνύει τη σημασία της Νοτιοανατολικής Ασίας ως στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη και την Κύπρο.





📍Brunei Darussalam ~ On the sidelines of the 25th ASEAN-EU Ministerial Meeting, brief exchange with the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Laos on 🇨🇾-🇱🇦 bilateral relations, Cyprus Presidency of the Council of the EU and regional developments. #25thAEMM… pic.twitter.com/zKo1gTOEDt — Constantinos Kombos (@ckombos) April 27, 2026

"Η χώρα μας παραμένει σταθερά παρούσα, ενισχύοντας το διπλωματικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής και οικονομικής βαρύτητας", αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ