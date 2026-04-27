Διμερείς σχέσεις και περιφερειακές εξελίξεις συζήτησε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος με ομολόγους του από διάφορες ασιατικές χώρες στο πλαίσιο και περιθώριο της 25ης Υπουργικής Συνάντησης ASEAN-ΕΕ η οποία πραγματοποιείται στο Μπρουνέι.

Σε αναρτήσεις του στο Χ, ο κ. Κόμπος αναφέρει ότι είχε συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, του Ανατολικού Τιμόρ, των Φιλιππίνων και του Μπρουνέι.





📍Brunei Darussalam ~ Fruitful meeting with the Minister for Foreign Affairs of Singapore Dr Vivian Balakrishnan @VivianBala ahead of the 25th ASEAN-EU Ministerial Meeting.



Good discussion on:



🔹🇨🇾-🇸🇬 bilateral relations and the potential to further deepen co-operation in areas… pic.twitter.com/kRPovOpl86 — Constantinos Kombos (@ckombos) April 27, 2026

Ευκαιρίες για περαιτέρω επέκταση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Μπρουνέι, συζήτησε ο κ. Κόμπος με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπρουνέι, Ντάτο Εριβάν Γιουσόφ, στο πλαίσιο της 25ης Υπουργικής Συνάντησης ASEAN-ΕΕ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κόμπος είπε ότι ευχαρίστησε τον ομόλογό του για τη φιλοξενία της 25ης Υπουργικής Συνάντησης ASEAN-ΕΕ και εξέφρασε την εκτίμησή του για τη συνεχή συμβολή της στην ενίσχυση της συνεργασίας ASEAN-ΕΕ ως Συντονίστρια Χώρα ASEAN για τις Σχέσεις Διαλόγου ASEAN-ΕΕ (2024-2027).

Προσθέτει ότι έκαναν έναν απολογισμό των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και ότι εντόπισαν ευκαιρίες για περαιτέρω επέκταση της διμερούς συνεργασίας. Συζητήθηκαν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με τη σταθερότητα, τη συνδεσιμότητα και την ασφάλεια των ενεργειακών και εμπορικών ροών, είπε ακόμη. Η Κύπρος, ως Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους εταίρους του ASEAN για την προώθηση των σχέσεων ΕΕ-ASEAN, αναφέρει ο κ. Κόμπος.





📍Brunei Darussalam ~ On the margins of the 25th ASEAN-EU Ministerial Meeting, I met with the Minister of Foreign Affairs and Cooperation of Timor-Leste, Bendito dos Santos Freitas @MNEC_TL



I had the opportunity to congratulate Timor-Leste on its accession to ASEAN.



We also… pic.twitter.com/vJv2YQLQbg — Constantinos Kombos (@ckombos) April 27, 2026

«Εποικοδομητική» χαρακτήρισε ο κ. Κόμπος τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, Δρ. Βίβιαν Μπαλακρίσναν. Ανέφερε ότι συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Σιγκαπούρης και τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου οικονομικού και στρατηγικού ενδιαφέροντος, για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και τις σχέσεις ΕΕ-Σιγκαπούρης και για τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην θαλάσσια και ενεργειακή ασφάλεια.

Σε άλλη ανάρτηση, ο κ. Κόμπος αναφέρει ότι στη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών και Συνεργασίας του Ανατολικού Τιμόρ, Μπεντίτο ντος Σάντος Φρέιτας, επαναβεβαίωσαν την κοινή δέσμευση των δύο χωρών στο διεθνές δίκαιο, στην κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα και ότι συζήτησαν τρόπους για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας σε πολυμερή φόρουμ και σε τομείς όπως η γαλάζια οικονομία. Συνεχάρη επίσης τον ομόλογό του για την ένταξη του Ανατολικού Τιμόρ για την ένταξή του στον ASEAN.

Ο κ. Κόμπος είχε επίσης συνάντηση με την Υπουργό Εξωτερικών των Φιλιππίνων Μαρία Τερέζα Λάζαρο. Επίκεντρο των συζητήσεών τους, σύμφωνα με την ανάρτησή του, η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου-Φιλιππίνων, «βασισμένων σε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των λαών και σε μια κοινή δέσμευση στο διεθνές δίκαιο». Συζήτησαν επίσης περαιτέρω προώθηση των σχέσεων ΕΕ-ASEAN, και περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια στη θάλασσα και τη σημασία της διατήρησης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, αναφέρει.



Πηγή: ΚΥΠΕ