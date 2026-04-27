Η Κύπρος έχει αποδείξει στην πράξη τον ρόλο της ως αξιόπιστος μεταφορικός κόμβος στην περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF), που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία. Η συνάντηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η ETF, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από πέντε εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλους τους τομείς των μεταφορών, αποτελεί βασικό εταίρο στην προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων, των δίκαιων συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας σε ολόκληρο τον τομέα. «Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τον τομέα των μεταφορών, η ασφάλεια έχει καταστεί κεντρικός πυλώνας πολιτικής, απαιτώντας συντονισμένη δράση και συνεχή προσαρμογή», είπε.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι στην Κύπρο, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναπτύσσει και εφαρμόζει ένα συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των μεταφορών σε όλους τους τομείς. Το πλαίσιο αυτό καλύπτει τόσο τις υποδομές, όπως αεροδρόμια και λιμάνια, όσο και τις δραστηριότητες των επαγγελματιών των μεταφορών, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ασφάλειας σε όλο το σύστημα.

Μέσω διαδικασιών αδειοδότησης, επιθεωρήσεων και στενής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές, «διασφαλίζουμε ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται αποτελεσματικά στην πράξη. Σε εθνικό επίπεδο, οι έλεγχοι οδικών μεταφορών πραγματοποιούνται σε συντονισμό μεταξύ των επιθεωρητών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, της Αστυνομίας και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η συντονισμένη προσέγγιση ενισχύει την επιβολή της νομοθεσίας και συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται περαιτέρω μέσω συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός επισήμανε ότι η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στις μεταφορές σε όλους τους τομείς. Η ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών διανομής και τα νέα πρότυπα κινητικότητας δημιουργούν νέες προκλήσεις στο οδικό δίκτυο, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας και μείωσης των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στον τομέα, είπε.

«Σε ένα πλαίσιο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και διαταραχών στις μεταφορές, η Κύπρος συνεχίζει να διασφαλίζει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του μεταφορικού της συστήματος. Τα αεροδρόμιά μας λειτουργούν ομαλά και σε πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των επιβατών και διατηρώντας υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης», τόνισε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Κύπρος έχει αποδείξει στην πράξη τον ρόλο της ως αξιόπιστος μεταφορικός κόμβος στην περιοχή, συμβάλλοντας ενεργά σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, όπως η πρωτοβουλία «Αμάλθεια». «Μέσα από τέτοιες δράσεις ενισχύουμε τόσο την ασφάλεια όσο και την αξιοπιστία των μεταφορών σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον», ανέφερε ο Βαφεάδης.

Σημείωσε ακόμη ότι «παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην αεροπορία και συμμετέχουμε ενεργά στις ευρωπαϊκές διαδικασίες που διαμορφώνουν το μέλλον της αεροπορικής συνδεσιμότητας».

Αναφερόμενος σε βασικές προτεραιότητες πολιτικής, ο Υπουργός επικεντρώθηκε στη στρατιωτική κινητικότητα, λέγοντας ότι «αναγνωρίζουμε τη στρατηγική της σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα μια ισορροπημένη προσέγγιση που σέβεται πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα και τα πρότυπα ασφάλειας».

Σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων, υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να ωφελούν όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τους εργαζόμενους, μέσω στοχευμένων κοινωνικών πολιτικών, ανάπτυξης δεξιοτήτων και προστασίας της απασχόλησης.

Για την επιβολή της νομοθεσίας στις οδικές μεταφορές, «τονίζουμε εκ νέου ότι η αποτελεσματική επιβολή είναι απαραίτητη για τον δίκαιο ανταγωνισμό και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας».

Σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού Αεροπορικών Υπηρεσιών, ο Υπουργός σημείωσε ότι «υπογραμμίζουμε τη σημασία της συνδεσιμότητας για τα νησιωτικά κράτη μέλη όπως η Κύπρος, όπου η πρόσβαση είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική συνοχή».

Πρόσθεσε επίσης ότι το Υπουργείο λαμβάνει υπόψη ευρύτερες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, της ανάγκης προσέλκυσης νέων και γυναικών στον τομέα, καθώς και της σημασίας της διασφάλισης ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, συνέχισε, η πράσινη μετάβαση πρέπει να παραμείνει δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να μην μείνει κανένας εργαζόμενος πίσω.

«Η Κύπρος αποδίδει μεγάλη σημασία στον κοινωνικό διάλογο και στη δημιουργική συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και παραμένει προσηλωμένη στη στενή συνεργασία με την ETF καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργαζόμενη από κοινού για την προώθηση βασικών προτεραιοτήτων στις μεταφορές», κατέληξε ο Αλέξης Βαφεάδης.



Πηγή: ΚΥΠΕ