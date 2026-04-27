Η Κυπριακή Προεδρία έχει εργαστεί εντατικά για να υποστηρίξει μια δομημένη και εποικοδομητική εξέταση της πρότασης για το Νόμο περί Διαστήματος της ΕΕ με στόχο να βοηθηθούν όλα τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν προς ένα σαφέστερο, πιο ισορροπημένο και πιο λειτουργικό πλαίσιο για τις διαστημικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υφυπουργός 'Ερευνας και Καινοτομίας Νικόδημος Δαμιανού. Πρόσθεσε ότι το πλαίσιο αυτό ενισχύει την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, παραμένοντας παράλληλα αναλογικό, φιλικό προς την καινοτομία και λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των εθνικών διαστημικών οικοσυστημάτων,

Σε χαιρετισμό στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής του Περιβάλλοντος στην Πάφο, ο Υφυπουργός είπε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο για το διάστημα που να δίνει εμπιστοσύνη στους φορείς εκμετάλλευσης, τις διοικήσεις, τους επενδυτές και τους πολίτες.

Παράλληλα, η Κυπριακή Προεδρία εργάζεται πάνω στο Διαστημικό Τμήμα του ECF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας), το οποίο θα αποτελέσει το μελλοντικό Διαστημικό Πρόγραμμα της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2028-2034.

"Μέσω των συζητήσεων που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής με τα κράτη μέλη, η Κυπριακή Προεδρία επιδίωξε να επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ προβλεψιμότητας και ευελιξίας", ανέφερε.

Επίσης ο Υφυπουργός είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία προωθεί τις εργασίες σχετικά με την πρόσφατα δημοσιευμένη πρόταση για τον Κανονισμό EUSPA, ο οποίος συνδέεται στενά με το μελλοντικό διαστημικό πλαίσιο στο πλαίσιο του ECF.

"Πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε απόλυτη συνοχή μεταξύ της προγραμματικής αρχιτεκτονικής του τμήματος Διαστήματος του ECF και της νέας επιχειρησιακής εντολής του Οργανισμού", ανέφερε στο χαιρετισμό του.

Σημείωσε επίσης ότι η Κύπρος λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής, μεταξύ έρευνας και πολιτικής, και μεταξύ καινοτομίας και πραγματικών επιχειρησιακών αναγκών.

Η Κύπρος, εξήγησε, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να χρησιμεύσει ως σταθερός και ασφαλής κόμβος για διεθνείς διαστημικές δραστηριότητες και ένας αξιόπιστος εταίρος ικανός να φιλοξενήσει επίγειους δορυφορικούς σταθμούς, κέντρα ελέγχου και ευαίσθητες διαστημικές επιχειρήσεις.

Υπενθύμισε εξάλλου ότι η Κύπρος είναι μία από τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που φιλοξενούν επίγειο σταθμό λήψης που έχει αναπτυχθεί ως μέρος της υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης του Συστήματος Galileo της ΕΕ.

"Ο στρατηγικός μας ρόλος στην περιοχή υπογραμμίζεται περαιτέρω από την απόφαση του Οργανισμού για τα Ευρωπαϊκά Διαστημικά Προγράμματα (EUSPA) να αναπτύξει δύο Σταθμούς Παρακολούθησης Εύρεσης και Ακεραιότητας στην Κύπρο, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του Συστήματος EGNOS της ΕΕ, που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της παγκόσμιας πλοήγησης για τους χρήστες της αεροπορίας, της ναυτιλίας και της ξηράς", ανέφερε.

Επίσης ο Υφυπουργός υπενθύμισε ότι ότι η Κύπρος έχει καταστεί πρόσφατα συνεργαζόμενο Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος γεγονός που ανοίγει νέες ευκαιρίες για το οικοσύστημά μας να συμμετέχει ενεργά σε κορυφαία προγράμματα και αποστολές του ESA, ενσωματώνοντας περαιτέρω την Κύπρο στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα έρευνας και βιομηχανίας του διαστήματος.



Πηγή: ΚΥΠΕ