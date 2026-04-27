Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά μεταβαίνει την Δευτέρα στο Στρασβούργο, όπου, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκπροσωπήσει το Συμβούλιο στις εργασίες της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τις 27 έως τις 30 Aπριλίου.

Ανακοίνωση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αναφέρει ότι η Υφυπουργός θα εκπροσωπήσει το Συμβούλιο σε συζητήσεις, μεταξύ άλλων, για τη διαδικασία απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2024, για τη διασφάλιση λογοδοσίας και απονομής δικαιοσύνης ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας κατά του άμαχου πληθυσμού στην Ουκρανία, καθώς και σε συζήτηση για τη στήριξη της δημοκρατικής ανθεκτικότητας στην Αρμενία.

Η κ. Ραουνά θα συμμετάσχει, επίσης, εκ μέρους του Συμβουλίου της ΕΕ σε συζητήσεις για τη στρατηγική της ΕΕ ως απάντηση στη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, τις επιπτώσεις της στις τιμές της ενέργειας και τη διαθεσιμότητα λιπασμάτων, για την ανάγκη αντιμετώπισης του αντισημιτισμού και προστασίας της εβραϊκής ζωής στην Ευρώπη, στον απόηχο των πρόσφατων επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας στις Ολλανδία και το Βέλγιο, καθώς και για την ένταξη, την ισότητα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ρομά.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνυπογράψει, επίσης, εκ μέρους του Συμβουλίου της ΕΕ, νομοθετικές πράξεις μαζί με την Πρόεδρο του ΕΚ Roberta Metsola.

Κατά την παραμονή της στο Στρασβούργο, η Υφυπουργός θα εκφωνήσει ομιλία σε εκδήλωση που διοργανώνει το European Parliamentary Association (Ευρωπαϊκός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος) με θέμα τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και τους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας.



Διαβάστε επίσης: Κόμπος: Διμερείς σχέσεις και περιφερειακές εξελίξεις με ομολόγους στο Μπρουνέι





Πηγή: ΚΥΠΕ