Οι σαφείς και ισχυρές τοποθετήσεις του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναδεικνύουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα, δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου προσθέτοντας ότι σε συνδυασμό με την επικείμενη υπογραφή της Συμφωνίας SOFA τον Ιούνιο και με την ενίσχυση της συζήτησης για την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ, διαμορφώνεται ένα πιο ισχυρό πλαίσιο ασφάλειας για την Κύπρο.

Η κ. Δημητρίου διατύπωσε τη θέση ότι οι εξελίξεις αυτές δεν είναι συγκυριακές, αλλά αποτελούν συνέχεια και επιβεβαίωση μιας διαχρονικής στρατηγικής, η οποία τέθηκε από τον ιδρυτή του ΔΗΣΥ, Γλαύκο Κληρίδη και τη θέση ότι η ασφάλεια της Κύπρου διασφαλίζεται μέσα από τη βαθιά ενσωμάτωσή της στις ευρωπαϊκές και δυτικές δομές και μέσα από ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, είπε στη συνέχεια ότι το κόμμα της υπήρξε και παραμένει ο σταθερός εκφραστής αυτής της πολιτικής, η οποία ενισχύει τον γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου, αναβαθμίζει τη διεθνή της θέση και δημιουργεί πραγματικές συνθήκες αποτροπής και ασφάλειας.

Περαιτέρω η κ. Δημητρίου, ανέφερε ότι σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η Κύπρος δεν μπορεί να πορεύεται με αυταπάτες ή απομονωτισμό, αλλά οφείλει να επενδύει σε συμμαχίες, αξιοπιστία και θεσμική ισχύ, όπως και η πορεία που χαράχθηκε και η πορεία που αποδίδει.

Συμπλήρωσε πως "αυτή είναι η πορεία που σωστά συνεχίζεται και θα πρέπει να συνεχίσουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα, μακριά από λογικές τοξικότητας και λαϊκισμού".







Πηγή: ΚΥΠΕ