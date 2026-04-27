Στην Τουρκία επικεντρώνονται οι προσπάθειες των ΗΕ και της ΕΕ σε σχέση με τις παραβιάσεις του κατοχικού καθεστώτος στη νεκρή ζώνη, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος το απόγευμα στα εγκαίνια νέου κτηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, και κληθείς να σχολιάσει νέες παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη από το τουρκικό κατοχικό καθεστώς και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Τουρκία αμφισβητεί διαρκώς το στάτους κβο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «όντως υπήρξε μια παραβίαση σήμερα. Είμαστε σε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι αυξημένες αυτές οι παραβιάσεις, είναι ορθή η παρατήρησή σας.

Οι παραβιάσεις γίνονται με έναν διττό στόχο. Από τη μια να αμφισβητηθεί η νεκρή ζώνη και είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η αντίδραση από τα Ηνωμένα Έθνη. Θέλουμε να δούμε όμως αποτελέσματα. Δεν μας ικανοποιεί και δεν μας αρκεί η λεκτική αντίδραση ή οι αντιδράσεις που δεν επαναφέρουν την κατάσταση στην προτέρα κατάσταση πραγμάτων.

Και κατά δεύτερον, μια συνειδητή προσπάθεια να δημιουργήσουν ακόμη περαιτέρω προβλήματα στη νέα προσπάθεια που ξεκίνησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

Θυμάστε, είχα δημόσια δηλώσει μετά τη συνάντησή μας στις Βρυξέλλες, ότι ο Γενικός Γραμματέας ξεκινά μια νέα προσπάθεια. Άρα, υπάρχει μια συνειδητή πολιτική από κάποιους να δημιουργήσει προβλήματα, να δημιουργήσει περαιτέρω δυσκολίες σε αυτή την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα.

Κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, το άλλο είναι το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλα αυτά είναι ξεκάθαρη η ευθύνη πού ανήκει. Είναι στην Τουρκία και εκεί επικεντρώνονται και οι προσπάθειες και των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ερωτηθείς αν εκτιμά πως πρόκειται για προσπάθεια από πλευράς κατοχικού καθεστώτος για μια χωριστή συμφωνία με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι διττός ο στόχος, είναι η αμφισβήτηση της νεκρής ζώνης, η αμφισβήτηση για το ψήφισμα 186 της 15ης Μαρτίου του 1964, η προσπάθεια από τουρκικής πλευράς να υπογραφεί μια ξεχωριστή συμφωνία με το κατοχικό καθεστώς. Όλα αυτά τα συζήτησα και πρόσφατα με τον κ. Λακρουά και δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση».

Σε ερώτηση αν ξεκίνησε τη νέα προσπάθεια ο ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «φυσικά τη ξεκίνησε», ενώ ερωτηθείς σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η προσπάθεια, υπό το φως και δηλώσεων του κ. Έρχιουρμαν ότι τον Ιούλιο θα ξεκινήσει, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «να θέσουμε τα πράγματα ως έχουν. Η νέα προσπάθεια ξεκίνησε μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Τουρκία, που ήταν πριν τη συνάντηση που είχαμε στις Βρυξέλλες, δηλαδή στις αρχές Μαρτίου του 2026.

Δεν θα ξεκινήσει τον Ιούλιο. Γίνεται η αναγκαία προεργασία και σε επίπεδο ΓΓ, αλλά και σε επίπεδο της προσωπικής απεσταλμένη, που δεν αποκλείω την κάθοδο της στην Κύπρο, είμαστε σε επαφή, έτσι ώστε να δημιουργηθούν δεδομένα βάσει των οποίων ο ΓΓ θα συγκαλέσει μια διευρυμένη διάσκεψη, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών».

Σε ερώτηση αν έχει «κλειδώσει» μια νέα συνάντηση με τον κ. Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχουν προταθεί κάποιες ημερομηνίες. Εντός των επόμενων 24ώρων θα γίνει και δημόσια ανακοίνωση».





Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι κατά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο ήταν παρών και ο Πρόεδρος της Συρίας και ερωτηθείς αν εκτιμά πως θα υπάρξει σύσφιγξη των σχέσεων Λευκωσίας - Δαμασκού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν ήταν η πρώτη επαφή. Να σας θυμίσω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν από τους πρώτους Υπουργούς Εξωτερικών που επισκέφθηκαν τη Συρία.



Η Συρία είναι ένα γειτονικό κράτος, άρα, και μέσα στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για να φέρουμε πιο κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά συμπεριλαμβάνεται και η Συρία και εναπόκειται στη Συρία κατά πόσο θα έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θεωρώ σημαντική την παρουσία του στην Κύπρο. Θεωρώ σημαντική την αποδοχή της πρόσκλησης μας, παρότι είχα κάποιες πληροφορίες ότι κάποιοι προσπάθησαν να αποτρέψουν τη συμμετοχή του στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επέλεξε να είναι εδώ, μίλησε δημόσια, έθεσε και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων πώς βλέπει τις εξελίξεις στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συρία και εμείς στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή συνεχίζουμε να διαδραματίζουμε ένα ουσιαστικό ρόλο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα. Αυτό μας ενδιαφέρει, τα αποτελέσματα».

