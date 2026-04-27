Ο Δημήτρης Παπαδάκης απαντά στους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, οι οποίοι εμπλέκουν τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, και κάνουν λόγο για δημοσίευση μηνύματος με αναφορά ότι ο Δημήτρης Παπαδάκης απέστειλε μήνυμα στον τέως ευρωβουλευτή Μιχαλάκη Χριστοδούλου.

Σε ανάρτησή του ο κ. Παπαδάκης ανέφερε πως, «συνεχίζει απρόσκοπτα. Επί θητείας Νίκου Αναστασιάδη 10 χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό. Μία όταν ήρθε ο Γιούνκερ και μια σε δεξίωση για τους απόδημους. Αυτός που ήταν στην αυλή και έκανε το poodle για τόσο καιρό είδε να έχω στενές σχέσεις και να διορίζω ΓΔ;».

Παράλληλα ο Δημήτρης Παπαδάκης πρόσθεσε ότι, «η μόνη αλήθεια είναι ότι με τον Α. Γρηγορίου διατηρούμε φιλική σχέση από τα φοιτητικά μας χρόνια».

Στη συνέχεια έγραψε πως, «για να ερμηνεύεις και προφητείες πρέπει τα στοιχεία σου να ναι αληθινά. Όχι πλαστά και ψεύτικα όπου μπορείς να βάλεις ότι ημερομηνία θες. Μαζέψετε τον... Πόση ανοχή;».





#Cyprus συνεχίζει απρόσκοπτα.Επι θητείας Νίκου Αναστασιαδη 10 χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό.Μία όταν ήρθε ο Γιούνκερ και μια σε δεξίωση για τους απόδημους .,Αυτός που ήταν στην αυλή κ έκανε το poodle για τόσο καιρό είδε να έχω στενές σχέσεις και να διορίζω ΓΔ; — Demetris Papadakis (@DemPapadakis) April 27, 2026





