Νέες αιχμές για τους χειρισμούς της Αστυνομίας Κύπρου και της Νομικής Υπηρεσίας στην υπόθεση Σάντη διατυπώνονται μέσω δημόσιας παρέμβασης του Μακάριου Δρουσιώτη, με καταγγελίες περί προσπάθειας αποπροσανατολισμού αντί ουσιαστικής διερεύνησης του περιεχομένου των μηνυμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Στην όλη υπόθεση εμπλέκει και τον κ. Ανδρέα Γρηγορίου με νέα μηνύματα που αποδίδει στον Δημήτρη Παπαδάκη.



Ακολουθεί αναρτηση Δρουσιώτη:



Η απελπισμένη προσπάθεια Χριστοδουλίδη - Νομικής Υπηρεσίας - Αστυνομίας να κουκουλώσουν την υπόθεση. Από τις διαρροές στα Μέσα Ενημέρωσης φαίνεται ξανά η αξιοθρήνητη προσπάθεια της Αστυνομίας, υπό τις διαταγές του κ. Αρναούτη και την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, να διαψεύσει αντί να διερευνήσει το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Τελευταίο κρούσμα η επιλεκτική διαρροή στον ΑΝΤ1 ότι οι ανακριτές έλαβαν καταθέσεις και από το Ταχυδρομείο, αφού η Σάντη «έλεγε σε φίλους και γνωστούς πως εργαζόταν σε Ταχυδρομείο της επαρχίας Λευκωσίας σε απόσταση αναπνοής από τη Νομική Υπηρεσία, αλλά και το Προεδρικό, όπου επίσης έλεγε πως εργαζόταν».

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές η ίδια εργαζόταν στο Ταχυδρομείο Προδρόμου. Διευθυντής Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών την συγκεκριμένη περίοδο ήταν ο Ανδρέας Γρηγορίου, και η έδρα του ήταν το Ταχυδρομείο Προδρόμου. Η Σάντη αναφέρεται στην εργασία της στο Ταχυδρομείο σε ηχογραφημένη συνέντευξη της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την εργοδότησε ο Γρηγορίου μέσω σχεδίου της ΑΝΑΔ. Ο Γρηγορίου, γνωστός και από τον… συντονιστικό του ρόλος τις πυρκαγιές της Λεμεσού, διορίστηκε από τον Χριστοδουλίδη και Προϊστάμενος της Διοίκησης της Προεδρίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε ένα από το μηνύματα που φαίνεται να στάληκε από τον Γ. Μυλωνάκη στον Μ. Χριστοδούλου, αναφέρεται ως «δικός μας». Μήπως ρωτήθηκε ο Γρηγορίου από τους ανακριτές για τη σχέση του με την Σάντη; Επίσης, σε μήνυμα που φαίνεται να έστειλε ο Δημήτρης Παπαδάκης στον Χριστοδούλου, στις 11 Δεκεμβρίου 2019, αναφέρεται ότι «του έταξαν [του Γρηγορίου] τη θέση του γενικού διευθυντή του υπουργείου δικαιοσύνης».

Μία εβδομάδα αργότερα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να υποβάλει σύσταση στην ΕΔΥ για το διορισμό του Ανδρέα Γρηγορίου ως αναπληρωτή Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, όταν υπουργός Δικαιοσύνης ήταν ο Γιώργος Σαββίδης ο οποίος σήμερα δίνει οδηγίες στην Αστυνομία ως Γενικός Εισαγγελέας.

Δηλαδή η Σάντη, η οποία σύμφωνα με τον "ενημερωμένο" Τύπο έβρισκε πληροφορίες από το ίντερνετ και κατασκεύαζε μηνύματα, είχε και διορατικές ικανότητες: Πρόβλεπε το μέλλον, ακόμη και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.



