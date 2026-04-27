Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά όσων, όπως είπε, επιχειρούν να πλήξουν θεσμούς και Δικαιοσύνη μέσω της υπόθεσης Σάντη, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο του Sigma TV.

Ο κ. Αναστασιάδης χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς που διακινούνται ως «αστεία μυθεύματα», σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζονται μόνο με χιούμορ, ωστόσο προειδοποίησε πως η σοβαρότητα της υπόθεσης βρίσκεται αλλού. Όπως ανέφερε, χωρίς αποδείξεις κατηγορούνται η Δικαιοσύνη, η Νομική Υπηρεσία και πρόσωπα που υπηρέτησαν στους θεσμούς, γεγονός που, κατά τον ίδιο, οδηγεί σε απαξίωση και κοινωνική αναστάτωση.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «λαϊκά δικαστήρια» που στήνονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και για κλίμα ανθρωποφαγίας, το οποίο ενισχύει τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο κράτος και τους θεσμούς.

Ερωτηθείς για τη λεγόμενη υπόθεση των «Ροδοσταύρων», επανέλαβε ότι πρόκειται για ανυπόστατους ισχυρισμούς, ενώ εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, λέγοντας πως επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά και εμμονική στάση κατά τη θητεία του.



Συγκεκριμένα ο κ. Αναστασιαδης. σχολιάζοντας τις αναφορές περί «αδελφότητας των Ανάρμοστων», εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του έχει ήδη κριθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο, όπως είπε, έκανε πολλαπλές αναφορές σε ανάρμοστη στάση. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ουδέποτε σεβάστηκε το τεκμήριο αθωότητας και τον κατηγόρησε για επιλεκτική ευαισθησία σε ζητήματα διαφθοράς. Ως παράδειγμα ανέφερε την υπόθεση των 16 ευρώ που αφορούσε την πρώην Επίτροπο Διοικήσεως Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, λέγοντας ότι προκλήθηκε σάλος χωρίς να υπάρχει ζημιά για το δημόσιο, ενώ την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ίδιο, αγνοήθηκαν άλλες υποθέσεις με πολύ μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο



Ο τέως Πρόεδρος δήλωσε ότι ο διορισμός του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην θέση του Γενικού Ελεγκτή ήταν σύσταση του Αβέρωφ Νεοφύτου στο πλαίσιο διαβουλεύσεων που είχε με πολιτικά κόμματα όταν βρισκόταν στην εξουσία. Όπως ανέφερε, ζητούσε απόψεις για πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν υψηλά αξιώματα της Δημοκρατίας και η εισήγηση του κ. Νεοφύτου ήταν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν τον γνώριζε προηγουμένως και πως δεν προερχόταν από τον χώρο του ΔΗΣΥ, αλλά από τον ΔΗΚΟ, όπου είχε δράση στη νεολαία του κόμματος την Αναγέννηση.

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ο τέως Πρόεδρος εκτίμησε ότι η απαξίωση του πολιτικού συστήματος και η τιμωρητική ψήφος ευνοούν λαϊκιστικές επιλογές, φέρνοντας ως παράδειγμα την εκλογή του Φειδία Παναγιώτου στις ευρωεκλογές.

Αναφερόμενος στον ΔΗΣΥ, παραδέχθηκε ότι παραμένουν τραύματα από τις τελευταίες προεδρικές εκλογές, εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα ότι το κόμμα και η κοινωνία θα προχωρήσουν σε ώριμες επιλογές στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.



«Τα τραύματα που προκλήθηκαν μετά, ή κατά το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, εξακολουθούν να παραμένουν μια χαίνουσα πληγή, η οποία επιχειρείται να επουλωθεί, χωρίς όμως να έχουν εκλείψει οι συνέπειές της. Πρόκειται για οδυνηρές συνέπειες για το κόμμα. Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι τόσο ο κόσμος του DISY όσο και η ευρύτερη κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά του Δημοκρατικού Συναγερμού στα δρώμενα της Κύπρου, τελικά θα προβούν στις ορθότερες επιλογές.

Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Αναφέρομαι και στα υπόλοιπα κόμματα, διότι με όλες τις αδυναμίες τους, χωρίς να ξεχωρίζω αριστερά, κέντρο ή οποιονδήποτε άλλο χώρο, κατόρθωσαν, ακόμη και σε κρίσιμες περιόδους, μέσα από υπευθυνότητα, να συμβάλουν ώστε να έχουμε τα σημερινά αποτελέσματα και δεδομένα.

Μια χώρα που, παρά τα μειονεκτήματα και τις αδυναμίες της, κατορθώνει μέσα από καταστροφές να ανορθώνεται και να ευημερεί», είπε.

Τέλος, σημείωσε ότι αναμένει το συντομότερο δυνατό πόρισμα για τις καταγγελίες που σχετίζονται με το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, ώστε , όπως είπε, να κλείσει μια υπόθεση που συντηρεί υποψίες και δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο.



