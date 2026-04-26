Η Κύπρος χρειάζεται ένα δυνατό Δημοκρατικό Κόμμα που μπορεί να φέρνει αποτελέσματα και να παίρνει τη χώρα μπροστά, ανέφερε το Σάββατο ο Πρόεδρός του, Νικόλας Παπαδόπουλος, κατά την ομιλία του ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ, κατά την οποία επικυρώθηκαν τα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι το κόμμα εισέρχεται «στην τελική ευθεία των εκλογών», τονίζοντας την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών και πλήρη κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού. «Δεν θα αφήσουμε τίποτα στην τύχη» ανέφερεκαι κάλεσε όλα τα στελέχη να προσεγγίσουν «και τον τελευταίο ψηφοφόρο».

Προστίθεται ότι ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέδειξε τη σημασία των επικείμενων εκλογών, επισημαίνοντας τα κρίσιμα διλήμματα που τίθενται ενώπιον της κοινωνίας, «κατά πόσο θα υπερισχύσουν η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα ή οι ακρότητες, η φαιδρότητα και ο λαϊκισμός».

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις πολιτικές προτάσεις του κόμματος, οι οποίες επικεντρώνονται σε ζητήματα που απασχολούν άμεσα τους πολίτες, όπως το κόστος ζωής, το στεγαστικό, το μεταναστευτικό, η στήριξη της μεσαίας τάξης, των προσφύγων και των συνταξιούχων.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαχρονική συμβολή του ΔΗΚΟ στη διακυβέρνηση και στις μεταρρυθμίσεις της χώρας, σημειώνοντας ότι το κόμμα «δεν μένει στα λόγια, αλλά υλοποιεί στην πράξη», υπενθυμίζοντα,ς μεταξύ άλλων, τη συμβολή του στην έξοδο της Κύπρου από την οικονομική κρίση και στην προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ υπογράμμισε την ανάγκη ισχυρής παρουσίας του κόμματος στη Βουλή, και είπε ότι «η Κύπρος χρειάζεται ένα δυνατό Δημοκρατικό Κόμμα που μπορεί να φέρνει αποτελέσματα και να παίρνει τη χώρα μπροστά».

Διαβάστε επίσης: Απαντά εκ νέου στον Οδυσσέα το ΔΗΚΟ: Τόσο πολύ φοβάται το ΑΚΕΛ;

Πηγή: ΚΥΠΕ