Το ΔΗΚΟ επανήλθε ασκώντας αιχμηρή κριτική προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, όσον αφορά τις θέσεις του «ΑΛΜΑ» στο Κυπριακό και ιδιαίτερα στην αποτίμηση του Σχεδίου Ανάν το 2004.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα επισημαίνει ότι το ΑΛΜΑ «απέφυγε να εκδώσει οποιαδήποτε ανακοίνωση για την επέτειο του δημοψηφίσματος», γεγονός που, όπως υποστηρίζει, εγείρει ερωτήματα για τη στάση του. Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΗΚΟ απηύθυνε ευθέως το ερώτημα προς τον κ. Μιχαηλίδη: «Πιστεύει πως η στάση του Τάσσου Παπαδόπουλου κατά το δημοψήφισμα ήταν σωστή και περήφανη ή όχι;».

Σύμφωνα με το ΔΗΚΟ, αντί για μια ξεκάθαρη απάντηση, «εδώ και δυο μέρες εισπράττουμε αλαζονεία, έπαρση, ποίηση και ακαδημαϊκές φλυαρίες», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο το ΑΛΜΑ διαχειρίστηκε το ζήτημα. Παράλληλα, θέτει το ερώτημα: «Τόσο πολύ φοβάται το ΑΚΕΛ και τους ακραίους στο κόμμα του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης που δεν μπορεί να απαντήσει ένα απλό ερώτημα;», κάνοντας αναφορά στο ΑΚΕΛ.

Κλείνοντας, το ΔΗΚΟ απευθύνει μήνυμα προς τους ψηφοφόρους του κεντρώου χώρου, σημειώνοντας ότι «οι κεντρώοι ψηφοφόροι θα πρέπει να προβληματιστούν και να διερωτηθούν: σε ποιους θα λογοδοτεί στο μέλλον ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ποιες θα είναι οι θέσεις του στο Κυπριακό;».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ:

Απάντηση στις υπεκφυγές του ΑΛΜΑ για τον Τάσσο Παπαδόπουλο

Επειδή είδαμε πως το ΑΛΜΑ απέφυγε να εκδώσει οποιαδήποτε ανακοίνωση για την επέτειο του δημοψηφίσματος, απευθύναμε μια απλή ερώτηση προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη:

«Πιστεύει πως η στάση του Τάσσου Παπαδόπουλου κατά το δημοψήφισμα ήταν σωστή και περήφανη ή όχι;»

Αντί μιας απλής απάντησης, εδώ και δυο μέρες εισπράττουμε αλαζονεία, έπαρση, ποίηση και ακαδημαϊκές φλυαρίες.

Τόσο πολύ φοβάται το ΑΚΕΛ και τους ακραίους στο κόμμα του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης που δεν μπορεί να απαντήσει ένα απλό ερώτημα;

Ενόψει των υπεκφυγών της ηγεσίας του ΑΛΜΑ, οι κεντρώοι ψηφοφόροι θα πρέπει να προβληματιστούν και να διερωτηθούν: σε ποιους θα λογοδοτεί στο μέλλον ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ποιες θα είναι οι θέσεις του στο Κυπριακό;

