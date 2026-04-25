Απαντά ο Δημοκρατικός Συναγερμός στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο οποίος χθες ανταπέδωσε τα «πυρά» από τον Ονούφριο Κουλλά, με προσωπική επίθεση έπειτα από την ανακοίνωση του κόμματος που μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «είναι πέραν από προφανές ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επέλεξε ως μελλοντικό του συνεργάτη το ΑΚΕΛ». Σε ανακοίνωση του ο ΔΗΣΥ, αναφέρει πως «ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν διαψεύδει ότι επέλεξε ως μελλοντικό του συνεργάτη το ΑΚΕΛ. Εμείς απλά το επισημάναμε.Μη μπορώντας να απαντήσει πολιτικά, κατέφυγε για άλλη μια φορά στην προσφιλή του τακτική: Αντί επιχειρημάτων, επέλεξε ξανά υπαινιγμούς, λάσπη και προσωπικές επιθέσεις. Στόχος του, να παραπλανήσει και πάλι τους πολίτες, για να αποκομίσει προσωπικό ίδιον όφελος.Για αυτή ακριβώς την συμπεριφορά έχει καταδικαστεί. Κάτι που επιβεβαίωσαν και πρώην στενοί τους συνεργάτες».

Προσθέτοντας ότι «για μια 10ετία έχει διαπομπεύσει δημόσιους λειτουργούς και πολίτες χωρίς να τον ενδιαφέρει πραγματικά η αλήθεια, αλλά η προσωπική του προβολή.Ως προς τη νέα του στοχοποίηση, είναι ακόμα μια φθηνή απόπειρα εντυπώσεων, χωρίς ουσία, την οποία μαγείρεψε μετά από 12 χρόνια, 30 μέρες πριν τις εκλογές.Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα μείνει σιωπηλός στις συνταγές παραπλάνησης του “Αρχιμάγειρα της Λάσπης” Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Θα εκθέτουμε κάθε τέτοια συνταγή λάσπης και προσπάθεια παραπληροφόρησης των πολιτών».

Διαβάστε επίσης: Αντιστρέφει τα πυρά ο Οδυσσέας: «Παράνομος διορισμός για Ονούφριο Κουλλά»

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν διαψεύδει ότι επέλεξε ως μελλοντικό του συνεργάτη το ΑΚΕΛ. Εμείς απλά το επισημάναμε.Μη μπορώντας να απαντήσει πολιτικά, κατέφυγε για άλλη μια φορά στην προσφιλή του τακτική: Αντί επιχειρημάτων, επέλεξε ξανά υπαινιγμούς, λάσπη και προσωπικές επιθέσεις. Στόχος του, να παραπλανήσει και πάλι τους πολίτες, για να αποκομίσει προσωπικό ίδιον όφελος.

Για αυτή ακριβώς την συμπεριφορά έχει καταδικαστεί. Κάτι που επιβεβαίωσαν και πρώην στενοί τους συνεργάτες.

Για μια 10ετία έχει διαπομπεύσει δημόσιους λειτουργούς και πολίτες χωρίς να τον ενδιαφέρει πραγματικά η αλήθεια, αλλά η προσωπική του προβολή.

Ως προς τη νέα του στοχοποίηση, είναι ακόμα μια φθηνή απόπειρα εντυπώσεων, χωρίς ουσία, την οποία μαγείρεψε μετά από 12 χρόνια, 30 μέρες πριν τις εκλογές.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα μείνει σιωπηλός στις συνταγές παραπλάνησης του “Αρχιμάγειρα της Λάσπης” Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Θα εκθέτουμε κάθε τέτοια συνταγή λάσπης και προσπάθεια παραπληροφόρησης των πολιτών.

Κουλλά: Ασε την …αγαπητή Αννίτα ήσυχη – Να αντιπαρατεθείς μαζί μου

Την ίδια ώρα ο Ονούφριος Κουλλά απαντά στον κ. Μιχαηλίδη μέσω του Χ.

«Αγαπητέ Οδυσσέα, άσε την «…αγαπητή Αννίτα» ήσυχη. Και τον Συναγερμό. Να αντιπαρατεθείς μαζί μου. Στο Χ γράφω μόνο ως Ονούφριος. Άλλωστε εσύ το υποβίβασες έτσι», σημειώνει καλώντας τον να συζητήσουν δημόσια.

«Σε καλώ να συζητήσουμε δημόσια, εφ’ όλης της ύλης. Ως 2 πρώην τεχνοκράτες. Σε όποια εκπομπή θέλεις. Με όποιο δημοσιογράφο θέλεις.Με επιχειρήματα, τεκμηριωμένα. Εύχομαι και εσύ το ίδιο. Όχι με σκιές και υπονοούμενα. Να καταδείξω πόσα εκατομμύρια κόστος προκάλεσες στο κράτος και στους πολίτες από την εμμονική επιδίωξη της προσωπικής σου προβολής και μανίας για δημοσιότητα. Πόσο φόβισες τους δημόσιους λειτουργούς και βραχυκύκλωσες το κράτος. Πόσο αύξησες τη γραφειοκρατία που κόστισε στην οικονομία. Πάντοτε αφήνοντας σκιές σε όλους τους λειτουργούς. Έχω πολλά να πω. Με επιχειρήματα.Θα αναμένω με χαρά, που και πότε θα τα συζητήσουμε όλα».