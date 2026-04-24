Αντιστρέφει τα «πυρά» ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μετά τις δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού Ονούφριου Κουλλά, ο οποίος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του ιδίου, σημειώνοντας μάλιστα πως «είναι πέραν από προφανές πως επέλεξε ως μελλοντικό του συνεργάτη το ΑΚΕΛ».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρει μεταξύ άλλων «διαβάζω με ενδιαφέρον την εναντίον μου δήλωση του Ονούφριου Κουλλά εκ μέρους της Αννίτας Δημητρίου. Συγχαίρω την Αννίτα για την επιλογή του εκπροσώπου τύπου. Έχει το κατάλληλο βιογραφικό για να εκφράζει επάξια την ηγεσία του ΔΗΣΥ στο ξέπλυμα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ. Το καλοκαίρι του 2013, όταν ήταν ακόμη δημόσιος υπάλληλος, ο κ. Κουλλά παράνομα διορίστηκε Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ αυτό ήταν ασυμβίβαστο. Τον Φεβρουάριο του 2014 αναγκάστηκε να παραιτηθεί».

Σημειώνει ότι, «λίγες ημέρες πριν παραιτηθεί, ο κ. Κουλλά έδωσε στον τότε Δήμαρχο Αντρέα Λουρουτζιάτη μια πολύ περίεργη, έως σκανδαλώδη, γνωμάτευση στην οποία, χρησιμοποιώντας πρωτοφανή επιχειρήματα, κατέληξε ότι δήθεν θα μπορούσε το κράτος να επεκτείνει την αμαρτωλή σύμβαση της Κόσιης κατά δέκα χρόνια. Το έπραξε μάλιστα τούτο χωρίς να κοινοποιήσει το μέτρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως όφειλε. Δύο χρόνια μετά, ο Λουρουτζιάτης συνελήφθη και καταδικάστηκε ότι πήρε μίζες για να προωθήσει αυτή την δεκαετή επέκταση. Άξιος λοιπόν εκπρόσωπος σας ο κ. Κουλλά, αγαπητή Αννίτα. Άλλωστε, όπως λέει και ο λαός, “όμοιος ομοίω αεί πελάζει”. Συνεχίστε τον ίδιο κατήφορο, όπως σας δίδαξε ο Νίκος Αναστασιάδης».

