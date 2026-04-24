Επίθεση εξαπέλυσε ο Εκπρόσωπος Τύπου και Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ονούφριος Κουλλάς, στις επικρίσεις του τέως Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κατηγορώντας τον για συστηματική επίθεση κατά της παράταξης και της ηγεσίας της.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του, ο κ. Μιχαηλίδης «με κάθε ευκαιρία καταφέρεται κατά του Δημοκρατικός Συναγερμός», ενώ, όπως υποστήριξε, «το χειρότερο είναι ότι διαβάλλει συστηματικά την Πρόεδρο και την ηγεσία της Παράταξής μας». Παράλληλα, επανέλαβε πως η Πρόεδρος και τα μέλη της ηγεσίας του κόμματος «δεν έχουν αναμειχθεί πουθενά και δεν πέρασαν ποτέ την πόρτα του δικαστηρίου», τονίζοντας ότι δεν θα γίνει ανεκτή «η λασπολογία για την εντιμότητά μας».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου προχώρησε σε σοβαρές αιτιάσεις κατά του πρώην Γενικού Ελεγκτή, υποστηρίζοντας ότι «τεκμηριώθηκε όχι από ένα αλλά από τους οκτώ δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου» πως σε πολλαπλές περιπτώσεις παραπληροφορούσε τους πολίτες, προέβαινε σε ψευδείς δηλώσεις και αξιοποιούσε το αξίωμά του για επικοινωνιακούς σκοπούς, εξυπηρετώντας – όπως ανέφερε – προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα όσα καταλογίζονται στον κ. Μιχαηλίδη επιβεβαιώνονται και από πρώην συνεργάτες του, οι οποίοι κάνουν λόγο για πρακτικές στοχοποίησης δημοσιογράφων, πολιτικών προσώπων και θεσμών. Επιπλέον, αναφορά έγινε και σε πρόσφατες δηλώσεις του, στις οποίες φέρεται να παραδέχεται ύπαρξη «υπόγειων σχέσεων» και πληροφόρησης από αμφιλεγόμενες πηγές, με τον κ. Κουλλά να ζητά τη διεξοδική διερεύνηση του ζητήματος.

Κλείνοντας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού υπογράμμισε ότι το κόμμα δεν πρόκειται να ακολουθήσει «τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και την εντυπωσιοθηρία» που – όπως είπε – εκφράζουν ο κ. Μιχαηλίδης και το ΑΚΕΛ. Αντίθετα, τόνισε ότι η παράταξη παραμένει προσηλωμένη στην κατάθεση πολιτικών προτάσεων και στην αντιμετώπιση των ουσιαστικών προβλημάτων που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία.