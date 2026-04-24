Την ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρώπης με τους εταίρους της στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο συζήτησαν την Παρασκευή οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τους ηγέτες της Ιορδανίας, της Συρίας, της Αιγύπτου και του Λιβάνου, στο Άτυπο Συμβούλιο Ηγετών, που διεξήχθη στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έστειλε σαφές μήνυμα ότι «η αυτοσυγκράτηση πρέπει να υπερισχύσει της κλιμάκωσης, Η διπλωματία πρέπει να παραμείνει στην πρώτη γραμμή και ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για την αποκατάσταση της σταθερότητας». Τόνισε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «είναι παρούσα, συμμετέχει ενεργά και συνεργάζεται στενά με τους εταίρους της σε αυτό το μέρος της γειτονιάς της, δεσμευμένη στην προώθηση των κοινών μας στόχων για σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανέφερε – μεταξύ άλλων – ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη δείξει τις καταστροφικές του συνέπειες, προσθέτοντας ότι η ΕΕ στέκεται με αλληλεγγύη στις χώρες και στους λαούς της περιοχής. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να ξανανοίξουν αμέσως, χωρίς περιορισμούς και χωρίς διόδια. «Η κατάσταση στον Λίβανο είναι θέμα μεγάλης ανησυχίας για εμάς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Χεζμπολάχ είναι υπαρξιακή απειλή για τον Λίβανο και αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε – μεταξύ άλλων - ότι «κοινός μας στόχος είναι να διαπραγματευθούμε μια διαρκή ειρήνη που να προνοεί ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα Στενά του Ορμούζ». Εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ στους εταίρους της στη Μέση Ανατολή, ζήτησε να γίνει σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, ενώ τόνισε ότι δεν αρκεί η προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, ευχαρίστησε τα κράτη του Κόλπου για τη στήριξή τους στον επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών. Αναφερόμενη στις σχέσεις της ΕΕ με τους εταίρους της στη Μέση Ανατολή, είπε ότι «οι δεσμοί γίνονται ισχυρότεροι σε περιόδους κρίσης. Δεν είμαστε απλώς εταίροι στη διαχείριση της κρίσης, αλλά εταίροι για το μέλλον».

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ανέφερε ότι στη συνάντηση περιέγραψε την πραγματικότητα του Λιβάνου. Ο πόλεμος ήρθε σε μια εποχή όπου ο Λίβανος δεν είχε ακόμα ανακάμψει από προηγούμενους πολέμους, σημείωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα του «πληρώνει ένα πολύ μεγάλο ανθρωπιστικό τίμημα». Παρόλα αυτά, συνέχισε, ο Λίβανος δεν θεωρεί ότι αντιμετωπίζει σύρραξη, αλλά βλέπει τεράστιες δυνατότητες για οικονομική ολοκλήρωση και διασύνδεση σε υπηρεσίες και εμπόριο.

Ο Πρόεδρος της Συρίας, Αχμέτ Αλ Σάρα, δήλωσε ότι η συνάντηση «δείχνει πολιτική ωριμότητα». Είπε ακόμη ότι η ασφάλεια της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής είναι αλληλένδετες, σημειώνοντας ότι «η Ευρώπη χρειάζεται τη Συρία όσο η Συρία χρειάζεται την Ευρώπη». Επιπλέον, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της για την επιθετικότητα του Ισραήλ στο έδαφος της χώρας του.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής στην Λευκωσία

Πηγή: ΚΥΠΕ