Η Κύπρος φιλοξενεί σήμερα και αύριο 23 και 24 Απριλίου την άτυπη Σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εργασίες σε Αγία Νάπα και Λευκωσία. Της συνάντησης προεδρεύει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ενώ οικοδεσπότης είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στην ατζέντα των συνομιλιών κυριαρχούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034. Βασικό σημείο αναφοράς αναμένεται να αποτελέσει και το πρόγραμμα AccelerateEU, που ανακοινώθηκε στις Βρυξέλλες και περιλαμβάνει δράσεις για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στα ορυκτά καύσιμα, ενίσχυση της διαθεσιμότητας καυσίμων, δημιουργία Παρατηρητηρίου Καυσίμων και μέτρα προστασίας των καταναλωτών.

Στο άτυπο Συμβούλιο έχουν προσκληθεί οι ηγέτες της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Συρίας και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ενώ παρών θα είναι και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι εργασίες αρχίζουν απόψε στην Μαρίνα Αγίας Νάπας, όπου στις 18:15 είναι προγραμματισμένες οι αφίξεις και οι δηλώσεις κατά την υποδοχή. Θα ακολουθήσει οικογενειακή φωτογραφία στις 19:15, ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο της Ουκρανίας σε στρογγυλή τράπεζα στις 19:30 και δείπνο εργασίας στις 20:15. Στο επίκεντρο θα βρεθούν το γεωπολιτικό περιβάλλον και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αύριο, οι εργασίες μεταφέρονται στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία. Οι ηγέτες των κρατών-μελών θα ανταλλάξουν απόψεις με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το μεσημέρι της Παρασκευής θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με τη συμμετοχή βασικών περιφερειακών εταίρων της ΕΕ. Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να τεθούν η συμβολή της Ένωσης στην αποκλιμάκωση και την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και η αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών στα ορυκτά καύσιμα.







