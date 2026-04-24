Στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», όπου διεξάγονται οι εργασίες της δεύτερης ημέρας της Άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατέφθασαν πριν από λίγο οι ηγέτες αραβικών χωρών για να συμμετάσχουν σε συζήτηση σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Τους επικεφαλής της Αιγύπτου, του Λιβάνου, της Ιορδανίας και της Συρίας, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, υποδέχθηκε στην είσοδο του κτιρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.





Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides υποδέχθηκε ηγέτες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου στο πλαίσιο του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.#cy2026eu 🇨🇾🇪🇺







Νωρίτερα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι νιώθει πολύ περήφανος που φιλοξενεί σήμερα τους ηγέτες της περιοχής στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίο ΕΕ.

«Από τη χθεσινή συζήτηση κατέστη σαφές ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες της περιοχής, να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας με στρατηγικό τρόπο. Και στο πλαίσιο αυτό, το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο για παράδειγμα, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα, έχουμε κάποιες ιδέες και, ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, έχουμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις να θέσουμε σήμερα επί τάπητος και προσβλέπω στις συζητήσεις μας», τόνισε.





Στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides υποδέχθηκε τον Διάδοχο Πρίγκιπα @al_husseinjo της Ιορδανίας 🇯🇴, στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα και ενεργή για στενή συνεργασία με τους εταίρους της στην περιοχή.





