Μήνυμα προς την Πολιτεία και την αγορά για το σοβαρό πρόβλημα που προκαλεί η εκτόξευση των τιμών μνήμης (RAM) και άλλων κρίσιμων τεχνολογικών εξαρτημάτων έστειλε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), μετά από συνάντηση με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημο Δαμιανού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου την Παρασκευή.

Όπως σημειώνει ο CITEA, η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχουν δημιουργήσει συνθήκες έντονης αστάθειας στην αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.

Την ίδια ώρα, προστίθεται, η αύξηση των τιμών επηρεάζει ήδη τον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων, με κίνδυνο καθυστερήσεων ή ακυρώσεων, ενώ επιχειρήσεις του κλάδου εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς λόγω αυξημένου οικονομικού ρίσκου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Υφυπουργό, ο Σύνδεσμος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεση παρέμβαση, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου και την ομαλή εξέλιξη των έργων πληροφορικής.

Παράλληλα, ο CITEA εισηγείται τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δείκτη Τιμών για εξοπλισμό πληροφορικής (IT hardware), ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα στην αγορά. Σημειώνεται ότι η πρόταση αναμένεται να προωθηθεί και σε ευρωπαϊκούς θεσμούς μέσω του Digital Europe.



Πηγή: ΚΥΠΕ