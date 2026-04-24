Την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού σε κτηνοτροφικές μονάδες υπογράμμισε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα.

Αναφερόμενος στον νόμο περί σκύλων, ο κ. Γρηγορίου σημείωσε ότι πρόκειται για ένα θετικό βήμα που συζητείται εδώ και χρόνια, παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από οργανωμένα σύνολα. Όπως είπε, στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων και τον έλεγχο του πληθυσμού τους, επισημαίνοντας ότι ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί ώστε να αξιολογηθούν στην πράξη τυχόν προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά την κρίση που έχει ξεσπάσει στον κτηνοτροφικό τομέα λόγω του ιού, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός της διασποράς σε άλλες μονάδες και περιοχές. «Ο μόνος τρόπος είναι η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και ελέγχου», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους κτηνοτρόφους να συμβάλουν ενεργά στην προστασία των μονάδων τους.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Κύπρος είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει λάβει έγκριση για χρήση εμβολίων, με στόχο την ενίσχυση της ανοσίας στον ζωικό πληθυσμό.

Ο κ. Γρηγορίου αναγνώρισε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλοί κτηνοτρόφοι, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την καταβολή αποζημιώσεων. Ήδη, όπως είπε, έχουν δοθεί ποσά για καταστροφή γάλακτος, ζώων και ζωοτροφών, ενώ προκαταβολές έχουν καταβληθεί για απώλεια εισοδήματος. Τα τελικά ποσά για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης των μέτρων, τονίζοντας πως η αυστηρή εφαρμογή τους αποτελεί τη μόνη επιλογή για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα για παράνομες μετακινήσεις ζώων, οι οποίες θεωρούνται βασικός παράγοντας διασποράς του ιού.

«Πρόκειται για έναν αόρατο και επικίνδυνο εχθρό», κατέληξε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας για τον περιορισμό των επιπτώσεων στον πρωτογενή τομέα.



