Η επένδυση στη Νοσηλευτική και τη Μαιευτική «δεν είναι δαπάνη, είναι στρατηγική επιλογή για την ποιότητα, την ασφάλεια των ασθενών και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας», είπε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης σε χαιρετισμό του στη 3ο Επιστημονικό Συνέδριο της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ), που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Η Νοσηλευτική και η Μαιευτική, τόνισε ο Υπουργός αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας προσθέτοντας ότι «είστε οι επαγγελματίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή που διαχειρίζονται κρίσιμες καταστάσεις, που στηρίζουν τον ασθενή, τη γυναίκα, την οικογένεια, όχι περιστασιακά, αλλά καθημερινά, με συνέπεια και επιστημονική επάρκεια».

Το φετινό θέμα «Νοσηλευτική και Μαιευτική: Πρακτικές, Ευθύνες και Δικαιώματα» δεν αποτελεί απλώς ένα επιστημονικό πεδίο συζήτησης, σημείωσε ο Υπουργός τονίζοντας ότι αποτελεί μια ξεκάθαρη πολιτική και κοινωνική δήλωση και θέτει στο προσκήνιο το «αυτονόητο, αλλά συχνά παραγνωρισμένο γεγονός ότι η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ρόλο, τις συνθήκες εργασίας και την επαγγελματική κατοχύρωση των νοσηλευτών και των μαιών».

Αναφέρθηκε στα δικαιώματα των νοσηλευτών και μαιών λέγοντας ότι «τα δικά σας δικαιώματα που αφορούν σε αυτά για την επαρκή και ασφαλή στελέχωση των υπηρεσιών για τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, για τη συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική ανέλιξη».

«Δεν μπορεί να υπάρξει ποιοτική φροντίδα χωρίς επαγγελματίες που νιώθουν ασφαλείς, σεβαστοί και ουσιαστικά ενταγμένοι στον σχεδιασμό του συστήματος υγείας», σημείωσε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Είπε συνεχίζοντας ότι, η ΠΑΣΥΝΟ δεν λειτουργεί απλώς ως συνδικαλιστικός φορέας αλλά και ως θεσμικός συνομιλητής, ως φωνή επιστημονικής τεκμηρίωσης και υπεύθυνης διεκδίκησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για την υγεία και στη διαμόρφωση πολιτικών με επίκεντρο τον άνθρωπο και τον επαγγελματία υγείας.

«Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει τον ρόλο αυτό και επιδιώκει τη συνεχή και ουσιαστική συνεργασία με την ΠΑΣΥΝΟ», σημείωσε ο Υπουργός τονίζοντας ότι στόχος είναι ένα σύστημα υγείας που δεν εξαντλεί τους ανθρώπους του, αλλά τους στηρίζει, τους εξελίσσει και αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία τους.

Καταλήγοντας συνεχάρη την ΠΑΣΥΝΟ για τη διοργάνωση του συνεδρίου και για τη διαχρονική της συμβολή στην αναβάθμιση του επαγγέλματος και της δημόσιας υγείας και εξέφρασε τον ειλικρινή του σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για το έργο που επιτελούν καθημερινά.



Διαβάστε επίσης: ΠτΔ: Υπέγραψε τον οδικό χάρτη για ενιαία αγορά, «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά»





Πηγή: ΚΥΠΕ