Με την υπογραφή του οδικού χάρτη «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά» επισφραγίστηκε η κοινή δέσμευση των ευρωπαϊκών θεσμών για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των επίσημων υποδοχών για την άτυπη Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ΕΕ, στη Λευκωσία, την Παρασκευή.

Το έγγραφο υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λευκωσία.

Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η μείωση των κατακερματισμών στην ενιαία αγορά, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η διασφάλιση της οικονομικής της ασφάλειας, με ορίζοντα την πλήρη ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως το 2027.

Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει συνολικά 42 δράσεις, που αφορούν τόσο νομοθετικές όσο και πολιτικές πρωτοβουλίες, οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται ήδη υπό διαπραγμάτευση ή εντάσσονται στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δράσεις συνοδεύονται από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με στόχο την επιτάχυνση της υιοθέτησής τους.

Οι παρεμβάσεις οργανώνονται σε πέντε βασικούς πυλώνες προτεραιότητας, που αφορούν την απλοποίηση των κανόνων, την περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, την ενίσχυση της εμπορικής πολιτικής, τη μείωση του κόστους ενέργειας σε συνδυασμό με την προώθηση της απανθρακοποίησης, καθώς και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Με βάση τον οδικό χάρτη, η Επιτροπή δεσμεύεται να προτείνει τις σχετικές νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να εργαστούν με στόχο την άμεση επίτευξη συμφωνίας σχετικά με όλες τις νομοθετικές προτάσεις, αντιμετωπίζοντάς τις ως πολιτικές προτεραιότητες.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεσμεύονται, εξάλλου, να εντείνουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίσουν την πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεων και την επίτευξη σαφών αποτελεσμάτων.

Όπως αναφέρεται ακόμα, η υλοποίηση του Οδικού Χάρτη θα είναι ουσιώδης και μετρήσιμη. Βάσει της υφιστάμενης διαδικασίας παρακολούθησης, τα θεσμικά όργανα θα διασφαλίζουν την τακτική αποτίμηση της κατάστασης, προκειμένου να εποπτεύουν και να κατευθύνουν την εφαρμογή του παρόντος Οδικού Χάρτη.

Τα θεσμικά όργανα θα συνεδριάζουν σε τριμηνιαία βάση, για να εξετάζουν την πρόοδο, να εντοπίζουν εμπόδια, να συντονίζουν δράσεις, να επικαιροποιούν και να συμπληρώνουν το παράρτημα, όπου απαιτείται, καθώς και να επανεξετάζουν τα αναγκαία στοιχεία, ώστε να ενσωματωθεί η κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς.



Πηγή: ΚΥΠΕ