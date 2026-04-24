Την ανάγκη συντονισμένης δράσης για αποτροπή μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης, ανάλογης με εκείνη του 2015, τόνισαν οι ηγέτες της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας, στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με κοινή δήλωση, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αρχηγοί Kυβερνήσεων των τριών χωρών συζήτησαν πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον απόηχο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι τέσσερις ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη σημασία των συνεχιζόμενων προσπαθειών για επίτευξη ταχείας διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τους εταίρους στην περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή βοήθειας και στήριξης προς τους πληγέντες πληθυσμούς.

Υπό την ιδιότητά τους ως κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και εκτίθενται άμεσα σε πιθανές αυξημένες μεταναστευτικές ροές, εξέτασαν επίσης σειρά μέτρων για τη διασφάλιση, εφόσον απαιτηθεί και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ασφάλειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τη σημασία μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών αντιδράσεων σε ενδεχόμενη σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέθεσαν στους αρμόδιους Yπουργούς Εσωτερικών και Μετανάστευσης να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό, περιλαμβανομένης της εξέτασης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των καταλληλότερων τρόπων ενσωμάτωσης των εθνικών προσπαθειών στις σχετικές πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ.





Στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Αγία Νάπα, οι ηγέτες της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας επέκτειναν τη συζήτηση για κοινό συντονισμό πρωτοβουλιών με στόχο την αποτροπή μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης υπό το πρίσμα της σύγκρουσης… pic.twitter.com/LWLn6CXgK0 — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) April 24, 2026





Πηγή: ΚΥΠΕ