Με ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα για τους χειρισμούς της κρίσης με τον αφθώδη πυρετό τοποθετήθηκε ο Επίτιμος Πρόεδρος της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου, Μιχάλης Λύτρας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», όπου έκανε λόγο για προχειρότητα, αβεβαιότητα και σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον της κυπριακής κτηνοτροφίας. Ο πολύπειρος εκπρόσωπος του αγροτικού κόσμου κάλεσε την κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα και αποφασιστικά, να ενισχύσει οικονομικά τους πληγέντες παραγωγούς και να απαιτήσει ουσιαστική παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ξεκινώντας από τα επεισόδια και την κινητοποίηση κτηνοτρόφων στη Ριζοελιά, ο κ. Λύτρας έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση των οργανωμένων αγροτικών φορέων από τη συγκεκριμένη ενέργεια. Όπως ανέφερε, η εκδήλωση διαμαρτυρίας δεν οργανώθηκε από το συντεταγμένο αγροτικό κίνημα, ούτε είχε τη συμμετοχή ή την ενθάρρυνση κάποιας αναγνωρισμένης αγροτικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για αυθόρμητη ενέργεια ομάδας παραγωγών, ενώ οι θεσμικοί εκπρόσωποι του αγροτικού χώρου εργάζονται από την πρώτη στιγμή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι παραμένει άγνωστο τι ακριβώς ειπώθηκε κατά τη συνάντηση αντιπροσωπείας των διαμαρτυρόμενων με την Υπουργό, καθώς και ποιες δεσμεύσεις δόθηκαν. Όπως είπε, αυτή η ασάφεια επιβαρύνει το ήδη τεταμένο κλίμα και ενισχύει την ανασφάλεια των κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τις μονάδες τους να απειλούνται και το εισόδημά τους να εξαφανίζεται.

Ο κ. Λύτρας αποκάλυψε ότι οι αγροτικές οργανώσεις απέστειλαν επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας να θέσει το ζήτημα στο άτυπο Συμβούλιο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως εξήγησε, το βασικό αίτημα αφορά την ανάγκη χαλάρωσης των ευρωπαϊκών κανονισμών σε ό,τι αφορά τη μαζική θανάτωση ζώων, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί στην Κύπρο εξαιτίας της κατοχής και του γεγονότος ότι στις κατεχόμενες περιοχές δεν εφαρμόζεται το κοινοτικό κεκτημένο.

Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε δριμεία κριτική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι ενώ διατίθενται σημαντικά ποσά για τη στήριξη της κτηνοτροφίας, την υγεία των ζώων και την αντιμετώπιση ασθενειών στις κατεχόμενες περιοχές, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για το αν τα κονδύλια χρησιμοποιούνται σωστά. Ανέφερε ακόμη πως η ΕΕ όφειλε να έχει μηχανισμούς εποπτείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα αναγκαία υγειονομικά πρωτόκολλα και ότι δεν δημιουργούνται κίνδυνοι για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Παναγροτικής είπε ότι πληροφορήθηκε από δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών εκπροσώπων πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν επρόκειτο να εγείρει το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξέλιξη που, όπως άφησε να εννοηθεί, προκαλεί απογοήτευση στον αγροτικό κόσμο. Παράλληλα, σχολίασε τη σαφή θέση που διατυπώθηκε από πλευράς κυβέρνησης για συνέχιση της πολιτικής θανάτωσης ζώων, τονίζοντας ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί αν υπάρχουν εναλλακτικές ή πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Με ιδιαίτερη ένταση αναφέρθηκε στην κατάσταση που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι, λέγοντας ότι πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες κρίσεις που έχει γνωρίσει ο τομέας. Όπως εξήγησε, δεν είναι εύκολο για έναν παραγωγό να βλέπει τη μονάδα του να καταστρέφεται, να χάνει τα ζώα του, το βιος του και κάθε πηγή εισοδήματος μέσα σε λίγες ώρες. Για τον λόγο αυτό ζήτησε πλήρη αποζημίωση για κάθε ζώο που θανατώνεται στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της νόσου.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε πως δεν αρκεί η αποζημίωση για το ζωικό κεφάλαιο, αλλά πρέπει να καλυφθεί και το εισόδημα που χάνει ο κτηνοτρόφος από τη μέρα της θανάτωσης μέχρι τη στιγμή που θα μπορέσει να επανέλθει παραγωγικά. Όπως είπε, η πολιτεία οφείλει να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους, διαφορετικά πολλοί από αυτούς δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν οικονομικά.

Ο κ. Λύτρας αναφέρθηκε και στον τρόπο μετάδοσης του αφθώδους πυρετού, επικαλούμενος τις τοποθετήσεις ειδικών κτηνιάτρων. Όπως ανέφερε, η νόσος μεταδίδεται με μεγάλη ταχύτητα μέσω του αέρα, των ζωοτροφών αλλά και μέσω ανθρώπινης μεταφοράς του ιού, όταν κάποιος επισκέπτεται μολυσμένη μονάδα και στη συνέχεια μεταβαίνει σε άλλη εκμετάλλευση χωρίς τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Κατά την άποψή του, αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη σοβαρού σχεδιασμού και αυστηρής εφαρμογής πρωτοκόλλων βιοασφάλειας.

Σημαντικό μέρος των δηλώσεών του αφιέρωσε στο θέμα των παράνομων συναλλαγών από και προς τα κατεχόμενα, για τις οποίες καταλόγισε διαχρονικές ευθύνες στο κράτος. Υποστήριξε ότι η ανοχή σε τέτοιες πρακτικές επέτρεψε τη μεταφορά ασθενειών και άλλων κινδύνων, ζητώντας αυστηρές και παραδειγματικές ποινές για όσους εμπλέκονται. Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν αρκούν μικρά διοικητικά πρόστιμα, αλλά θα πρέπει να εξεταστούν ακόμη και μέτρα δήμευσης περιουσιών για όσους αποδεδειγμένα εμπλέκονται σε παράνομες διακινήσεις, ώστε να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής.

Σε ιδιαίτερα δραματικούς τόνους προειδοποίησε ότι, αν δεν υπάρξει άμεση κινητοποίηση και συλλογική υπευθυνότητα, ο αφθώδης πυρετός μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Κύπρο, προκαλώντας ανυπολόγιστη ζημιά στην κτηνοτροφία. Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να πλήξει και το χαλλούμι, προϊόν για το οποίο –όπως υπενθύμισε– καταβλήθηκαν τεράστιες προσπάθειες ώστε να κατοχυρωθεί ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Μιχάλης Λύτρας απηύθυνε έκκληση προς κυβέρνηση, κτηνοτρόφους και οργανωμένο αγροτικό κίνημα να λειτουργήσουν με ενότητα και υπευθυνότητα. Κάλεσε τους παραγωγούς να μην παρασύρονται από ανεύθυνες φωνές και ζήτησε από το κράτος να προχωρήσει άμεσα στις αποζημιώσεις και στα μέτρα στήριξης, τονίζοντας ότι για πολλούς ανθρώπους της υπαίθρου το πρόβλημα έχει πλέον μετατραπεί σε ζήτημα καθαρής επιβίωσης.

Διαβάστε επίσης: Αποχώρησαν από τη Ριζοελιά οι κτηνοτρόφοι - Κανονικά στην κυκλοφορία ο δρόμος