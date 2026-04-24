Μετά την χθεσινή διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων στο σημείο του κυκλικού κόμβου της Ριζοελιάς, οι διαμαρτυρόμενοι αποχώρησαν από το σημείο.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον Κυκλικό Κόμβο Ριζοελιάς και η τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονταν το βράδυ της Πέμπτης στους δρόμους πέριξ του κυκλικού κόμβου Ριζοελιας, καθώς οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονταν για τις θανατώσεις ζώων λόγω του αφθώδους πυρετού προχώρησαν σε επ' αόριστον κλείσιμο του σημείου, ύστερα και από την άκαρπη συνάντηση στη Λευκωσία με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου.

Αρκετή ταλαιπωρία ανέμενε τους πολιτες που κινούνταν στον αυτοκίνητοδρομο την ώρα που έγινε η αποκοπή του κυκλικού κόμβου από τους κτηνοτρόφους, κάποιοι εκ των οποίων ήταν καθ' οδόν με προορισμό το αεροδρόμιο.

Αυξημένη ήταν η παρουσία της τροχαίας στην περιοχή, τα μέλη της οποίας προσπαθούσαν να χειριστούν την κατάσταση.

Οι κτηνοτρόφοι μέχρι αργά το βράδυ έλεγαν ότι θα παραμείνουν στον κυκλικό κόμβο μέχρι να σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που δεν είναι θετικά στον αφθώδη πυρετό, ενώ έλεγαν ότι θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των μέτρων κλείνοντας νευραλγικής σημασίας σημεία όπως το αεροδρόμιο. Την Πέμπτη για κάποιες ώρες προχώρησαν και στον αποκλεισμό του λιμανιού Λάρνακας.

Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που άρχισε στις 11:00 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Σε γραπτή δήλωση του, ο Γενικος Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Ανδρέας Γρηγορίου ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως η μετάδοση του ιού συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ανθρώπινη δραστηριότητα και τις μετακινήσεις, και ότι οι σημερινές κινητοποιήσεις και συναθροίσεις αυξάνουν τον κίνδυνο διασποράς, υπονομεύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου.

Ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως χωρίς συνεργασία και τερματισμό των κινητοποιήσεων, δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος αλλά ούτε και να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει διασπορά του ιού. Ο κ. Γρηγορίου απεήθυνε για ακόμα μία φορά έκκληση στους διαμαρτυρόμενους να τερματίσουν τις συναθροίσεις.

Διαβάστε επίσης: Ουρές χιλιομέτρων λόγω της διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων στον κόμβο Ριζοελιάς