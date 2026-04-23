Συνεδρίασε την Πέμπτη (23/4) για τελευταία φορά η Ολομέλεια της Βουλής, υπό την παρούσα σύνθεση.

Κατά τη σημερινή σύνοδο, το Σώμα έλαβε απόφαση για την αυτοδιάλυσή του, ενόψει των επερχόμενων Βουλευτικών Εκλογών οι οποίες θα διεξαχθούν στις 24 Μαϊού του 2026.

Η προκήρυξη των εκλογών θα γίνει με σχετικό διάταγμα του υπουργού Εσωτερικών, το οποίο θα δημοσιευθεί, αύριο, στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά την καταληκτική της ομιλία, η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

Κατά την καταληκτική της ομιλία, η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της pic.twitter.com/O29hzCMCRE — Sigmalive (@Sigmalivecom) April 23, 2026

