Δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται για τις θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού, καθώς δεν βγήκε «άσπρος καπνός» μετά τη συνάντηση που είχε το απόγευμα της Πέμπτης τριμελής επιτροπή τους με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου και αρμόδιους αξιωματούχους στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Σίγμα, Έλενα Λουκά, οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν την κλιμάκωση των μέτρων.

Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έκλεισαν τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, ενώ εντός βρίσκονται εγκλωβισμένα οχήματα. Όπως θα δείτε στο βίντεο, δεν έλειψαν οι εντάσεις μεταξύ κτηνοτρόφων και Αστυνομικών.

Ένταση στη Ριζοελιά μεταξύ κτηνοτρόφων και Αστυνομίας pic.twitter.com/2FjMKkk3hx — Sigmalive (@Sigmalivecom) April 23, 2026

Λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα αν και υπήρξαν αναφορές ότι ο αυτοκινητόδρομος είχε ανοίξει, κτηνοτρόφοι προχώρησαν το κλείσιμο της εξόδου προς Αγία Νάπα.

Η στιγμή που κτηνοτρόφοι κλείνουν την έξοδο προς Αγία Νάπα pic.twitter.com/3t1v9NQ2wq — Sigmalive (@Sigmalivecom) April 23, 2026

Η Αστυνομία κάνει έκκληση προς τους οδηγούς, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπομονετικοί και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί που κατευθύνονται από Λάρνακα προς Λευκωσία προτρέπονται να χρησιμοποιούν κατεύθυνση μέσω του κυκλικού κόμβου Καλού Χωριού προς Κοφίνου.

Όσοι επιθυμούν από Λάρνακα να κατευθυνθούν προς Αμμόχωστο, καλούνται να χρησιμοποιούν τις εξόδους Αβδελλερού και Ορόκλινης.

Αντίστροφα, οι οδηγοί που κινούνται από Λευκωσία προς Λάρνακα, καθώς και από Αμμόχωστο προς Λάρνακα, καλούνται να ακολουθούν τις ίδιες εναλλακτικές διαδρομές.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας.

«Δεν το κουνούν» οι κτηνοτρόφοι

Οι κτηνοτρόφοι δείχνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν ούτε βήμα, κρατώντας κλειστό τον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Κάποιοι εξ αυτών φαίνεται να προνοήσαν και για την τροφή τους ανάβοντας «φουκού».

Κλιμακώνουν τα μέτρα οι κτηνοτρόφοι-Δίχως αποτέλεσμα η συνάντηση με Παναγιώτου pic.twitter.com/vkdLa0b2jw — Sigmalive (@Sigmalivecom) April 23, 2026

